استمرار تأهيل شبكات الصرف الصحي في البصيرة بريف دير الزور بالتعاون مع اليونيسف

دير الزور-سانا

تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع اليونيسف، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي واستبدالها في مدينة البصيرة بريف المحافظة الشرقي؛ بهدف تحسين البنية التحتية، وتعزيز مستوى الخدمات الصحية والبيئية في المدينة.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي وتنظيفها، إلى جانب إنشاء شبكات وغرف مخصصة لتصريف مياه الأمطار، وتزويد الورشات بالمعدات والأدوات اللازمة لضمان التشغيل والصيانة.

ويجري أيضاً تركيب قساطل بقطر 40 سنتيمتراً وبطول إجمالي يبلغ 1250 متراً؛ بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة واستدامة عملها، كما يستهدف المشروع تحسين خدمات الصرف الصحي لنحو 50 ألف نسمة من سكان البصيرة، والحد من الأعطال والاختناقات، وتعزيز السلامة الصحية والبيئية في مختلف أحياء المدينة.

وتستمر أعمال التنفيذ مدة شهرين، مع متابعة ميدانية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية وتحقيق الأهداف الخدمية المطلوبة.

وتواصل الجهات المعنية في محافظة دير الزور، جهودها لتعزيز إدارة مشروعات مياه الشرب والري والصرف في المحافظة بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتعزيز كفاءة الشبكات القائمة، عبر التشبيك مع المنظمات المحلية والدولية.