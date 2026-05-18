لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.. محافظة دمشق توسع إنشاء الأسواق التفاعلية

دمشق-سانا

تعزّز محافظة دمشق مشروع الأسواق التفاعلية ومراكز أسواق الخضار، لتقدّم نموذجاً اقتصادياً اجتماعياً مستداماً يقوم على الشفافية والعدالة، ويعتمد على قرعة علنية تضمن تكافؤ الفرص، مع منح الأولوية بشكل مباشر لذوي الهمم وكبار السن والنساء المعيلات، بما يساعد على استقلاليتهم الاقتصادية، ويمنحهم فرصة اندماج فعّال في النشاط التجاري.

وأوضح مدير شؤون الأملاك في محافظة دمشق عبد الغني عياش في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن عدد الأسواق التفاعلية المنجزة حتى الآن ستة أسواق، وخمسة مراكز أسواق خضار موزعين على عدة أحياء في المدينة، في حين يجري العمل على تجهيز سوق جديد للخضار في حي التضامن لاستيعاب طلبات جديدة وتوسيع نطاق الخدمة.

683 وحدة بيع ومحلاً تجارياً

وبيّن عياش أن العدد الإجمالي لوحدات البيع والمحلات ضمن الأسواق التفاعلية وأسواق الخضار بلغ 683، موزعين على 533 وحدة بيع و150 محلاً.

وتم توزيع وحدات البيع لتشمل مناطق شارع الثورة سوق الهال القديم 178، والصوفانية بباب توما 170 ستخصص قريباً بعد الانتهاء من عمليات التسجيل، وكراج صيدنايا – الزبلطاني 65، والزاهرة أمام الفرن الآلي 50، والطبالة 43، ومساكن برزة 27 وحدة.

أما المحال الـ 150 فستكون موزعة ضمن أسواق الخضار في كل من الكيكية 44، والمزة 38، ومساكن برزة 39 محلاً، وبرزة مسبق الصنع 19، والشيخ محي الدين 10 محلات.

آلية منح وحدات البيع

أوضح عياش أنه تم اختيار مواقع المشروع ضمن الساحات العامة في المناطق الشعبية، لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية والنشاط التجاري.

وبيّن أن استقبال طلبات المواطنين يتم ضمن مراكز دوائر الخدمات، حيث تخضع الأسماء للتدقيق وفق المعايير المعتمدة، (ذوو الهمم – كبار السن ممن ليس لديهم معيل – النساء اللواتي يدرن أُسرهن)، وتجري عملية توزيع الوحدات والمحلات عبر قرعة علنية بعد نجاح واستصدار قوائم المستفيدين لضمان الشفافية.

المهن المسموح بها داخل الأسواق

أفاد عياش بأن المحافظة سمحت بممارسة جميع المهن ضمن الأسواق التفاعلية، بينما محلات أسواق الخضار البالغ عددها 150 محلاً، خصصت حصراً لبيع الخضار والفواكه لتتناسب مع باقي محلات السوق.

وأكد متابعة المديرية للواقع الخدمي في هذه الأسواق بشكل مستمر، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية عملها، وتحسين بيئة البيع.

ويأتي مشروع الأسواق التفاعلية وأسواق الخضار ضمن سلسلة مشاريع تنفذها المحافظة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية.

ووزعت محافظة دمشق في الثامن من شهر كانون الثاني الماضي خلال قرعة علنية 363 وحدة بيع تجارية مجهزة ضمن مشروع الأسواق على الأشخاص ذوي الإعاقة، والأرامل، وكبار السن، والأسر الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار جهودها لدعم هذه الفئات، وتعزيز مبادئ النزاهة والتكافل الاجتماعي.