الداخلية تنفي توقيف محمد قبنض وتؤكد تعرضه لعملية اختطاف

دمشق-سانا

نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول توقيف عضو مجلس الشعب خلال فترة النظام البائد محمد قبنض، مؤكدة أنه تعرض لعملية اختطاف نفذتها عصابة تنتحل صفة أمنية بهدف الابتزاز وتشويه صورة الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في تصريح اليوم: “تداولت بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات مضلّلة تزعم توقيف المدعو “محمد قبنض”، عضو مجلس الشعب السابق، من قِبل وزارة الداخلية، ونؤكد بشكل قاطع أن وزارة الداخلية لا تُقدِم على توقيف أي شخص خارج الإطار القانوني، وأن المدعو قبنض ليس موقوفاً لدى أي جهة رسمية تابعة للوزارة”.

وأضاف البابا: “إن التحقيقات الأولية أظهرت تعرّض المذكور لعملية اختطاف نفّذتها عصابة تنتحل صفة أمنية، بهدف ابتزاز ذويه مالياً وتشويه صورة الوزارة عبر ممارسات غير قانونية”، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية المختصة تتابع القضية بجدية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

ودعا المتحدث باسم الداخلية وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة مثل هذه القضايا.