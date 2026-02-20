جامعة دمشق تتيح 24 قاعدة بيانات دولية عبر منصة EBSCO حتى نهاية تموز المقبل

دمشق-سانا

أعلنت المكتبة المركزية في جامعة دمشق إتاحة 24 قاعدة بيانات دولية عبر منصة EBSCO، وذلك لغاية 31 تموز 2026، بهدف دعم مسيرة البحث العلمي وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية.

ودعت المكتبة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الجمعة الراغبين بالاستفادة من الخدمات المتاحة إلى تسجيل الدخول من أي جهاز ضمن حرم جامعة دمشق أو عبر مركز المعلومات في المكتبة المركزية، بما يتيح الوصول إلى كامل الميزات المتوفرة على المنصة.

ووفق الإعلان تغطي قواعد البيانات طيفاً واسعاً من الاختصاصات، تشمل الطب والهندسة والعلوم التطبيقية وإدارة الأعمال والعلوم السياسية والتربية والعلوم الإنسانية، إضافة إلى آلاف الكتب الإلكترونية والفيديوهات العلمية المتخصصة، ما يسهم في تعزيز البيئة البحثية ودعم الطلبة والباحثين بأحدث المراجع العلمية المعتمدة عالمياً.

وأشارت المكتبة إلى أنه يمكن تسجيل الدخول إلى قواعد البيانات من خلال الرابط التالي:

https://research.ebsco.com/c/mpt6m

وكان مركز المعلومات في المكتبة المركزية أعلن في شهر كانون الأول الماضي عن إتاحة الوصول المجاني والتجريبي إلى قاعدة البيانات AskZad، المنصة العربية الرائدة في توفير المحتوى الأكاديمي والبحثي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار دعم البيئة العلمية داخل الجامعة.

و EBSCO هي منصة عالمية متخصصة في توفير قواعد بيانات أكاديمية وبحثية عبر الإنترنت، وتُستخدم على نطاق واسع في الجامعات والمكتبات ومراكز الأبحاث.