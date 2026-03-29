استمرار معالجة الانهيارات في عدد من الأنفاق القديمة بالغوطة الشرقية بعد الهطولات الغزيرة

ريف دمشق-سانا

تواصل محافظتا دمشق وريفها تنفيذ أعمال ردم الانجرافات ومعالجة الانهيارات التي طالت عدداً من الأنفاق القديمة في عين ترما وزملكا والمتحلق الجنوبي، والتي تعود إلى فترة الحصار الذي فرضه النظام البائد على الغوطة الشرقية، وذلك نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

تضرر شبكات المياه والصرف الصحي

وأوضح نائب رئيس المجلس المحلي في عين ترما ياسين شحادة، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن بعض الفجوات الناتجة عن الانهيارات تقدر أبعادها بنحو ستة أمتار طولاً وخمسة أمتار عرضاً، مؤكداً أن الورشات ستنجز أعمالها خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

وبيّن شحادة أن الفرق الفنية باشرت على الفور بالكشف على شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب المتضررة ومعالجتها بشكل متزامن، مشيراً إلى أن الظروف الجوية السائدة تسببت ببعض التأخير، إضافة إلى صعوبات تأمين مستلزمات إصلاح شبكات الصرف الصحي والمياه في المرحلة الأولى.

مطالب بتسريع المعالجة

وأشار شحادة إلى أنه تم إعداد خريطة تقريبية لمواقع الأنفاق المنتشرة في المنطقة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً لمعالجتها، وإيجاد حلول مستدامة لها بشكل تدريجي.

بدوره، قال المواطن عمار الصالح: إن الأهالي سمعوا أصوات الانهيار بشكل واضح، ما تسبب بحالة من الخوف بين السكان، ما يستدعي التدخل السريع لمعالجة هذا الخطر، وخاصة على الأطفال، معتبراً أن الخطر لا يزال قائماً مع وجود أنفاق قديمة قد تؤدي إلى انهيارات مفاجئة.

من جانبه، ناشد المواطن محمد دريس الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الأضرار الناجمة عن الحفرة الكبيرة في عين ترما، لافتاً إلى أن المجلس المحلي وضع كل إمكانياته لمعالجة المشكلة، لكن الخطر لا يزال قائماً، ويحتاج إلى متابعة أكبر.

كما شهد المتحلق الجنوبي، عند جانب جسر زملكا، استمرار أعمال الصيانة عقب انهيار أجزاء من النفق المار تحت الطريق، حيث جرت إزالة الأنقاض، وتنفيذ صبّات بيتونية وأعمال تدعيم (بلوكاج) لتأهيل الموقع وإعادته إلى وضعه الطبيعي واستئناف الحركة المرورية.

وشكلت شبكة الأنفاق في مناطق الغوطة الشرقية، خلال سنوات الثورة، شرياناً حيوياً أسهم في تمكين السكان من الصمود في مواجهة ظروف الحصار القاسية التي فرضتها قوات النظام البائد، ولا سيما مع منع دخول الإمدادات الأساسية إلى المنطقة وإغلاق الطرقات بشكل كامل، ما جعل هذه الأنفاق وسيلة رئيسية لتأمين الاحتياجات المعيشية والتنقل.