قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، في منطقة وادي الرقاد المحاذية لقرية جملة بريف درعا الغربي، وسط حالة من التوتر بين الأهالي في المنطقة.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث دبابات وآليتين عسكريتين، إحداها مزودة برشاش ثقيل من نوع دوشكا توغلت داخل المنطقة الحدودية في وادي الرقاد، ونفذت تحركات ميدانية قرب قرية جملة قبل أن تتمركز لفترة محدودة في المنطقة.

وأشار المراسل إلى أن التوغل أثار حالة من القلق بين السكان المحليين، ولا سيما المزارعين القريبين من الأراضي المحاذية للوادي، في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في بعض مناطق الريف الغربي من محافظة درعا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت الأربعاء الماضي، في طريق وادي الرقاد قرب بلدة ‏جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر ‏التوغّل ‌‏في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏وتجريف ‏الأراضي وإطلاق القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‏جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‏أثر قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع ‏بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏