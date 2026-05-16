استمرار أعمال صيانة جسر القساطل على أوتستراد اللاذقية–أريحا

تواصل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل السورية، أعمال صيانة جسر القساطل (B46) على أوتستراد اللاذقية – أريحا (M10)، ضمن جهودها لإعادة تأهيل الجسر، وإعادته إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن سلامة واستمرارية الحركة المرورية على هذا المحور الحيوي.

وأوضح مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، في تصريح لمراسلة سانا اليوم السبت، أن الورشات الفنية نفذت تحويلة مرورية بديلة بطول نحو 175 متراً على الطريق القديم بين اللاذقية وحلب، وذلك بهدف تأمين انسيابية حركة السير، والحفاظ على سلامة المواطنين خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.





وبيّن نجار أن الأعمال شملت إزالة الجوائز المتضررة في الفتحة الأخيرة من الجسر، والبالغ عددها 12 جائزاً مسبق الإجهاد، تمهيداً لتنفيذ بلاطة بيتونية مسبقة الإجهاد بطول 36 متراً وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجسر، ورفع مستوى الأمان فيه.



وأضاف مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية: إن أعمال إعادة التأهيل تتم تحت إشراف هندسي مباشر، وبوتيرة عمل متسارعة، مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والجودة أثناء التنفيذ.

وتابع: “المؤسسة تولي أهمية خاصة لضمان استمرارية الحركة المرورية على الطرق الحيوية، وتقليل أي تأثيرات على السكان إلى الحد الأدنى الممكن، إلى حين الانتهاء من الأعمال، وإعادة الجسر إلى الخدمة بشكل كامل”.





وأشار نجار في سياق متصل، إلى استمرار المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بتنفيذ خطط الصيانة والتأهيل على مختلف محاور شبكة الطرق، بما يضمن استدامة البنية التحتية، وتحقيق حركة مرورية آمنة وسلسة.



وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل، أعلنت في الخامس من أيار الجاري، عن تحويل حركة السير أسفل جسر القساطل على أوتستراد اللاذقية – أريحا، إلى تحويلة مرورية تم تنفيذها حديثاً بمحاذاة الطريق القديم، وذلك بهدف المباشرة بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للجسر.