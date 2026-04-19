هطولات مطرية في معظم المحافظات أعلاها 49 مم في عين حلاقيم بريف حماة

شهدت محافظات سورية عدة خلال 24 ساعة، هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 49 مم في عين حلاقيم بريف حماة.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة بلغت كميات الأمطار الهاطلة حتى الساعة 8 صباح اليوم الأحد المستويات التالية:

حمص

الناصرة 3مم، شين 24 مم، قلعة الحصن 26 مم، مرمريتا 19 مم.

حماة

أفاميا 2 مم، الحميري 11 مم، الرصافة 23.6 مم، السقيلبية 2 مم، الكريم 5 مم، حر بنفسه 3 مم، حماة المدينة 1 مم، ربعو 10 مم، شطحة 48 مم، صوران 2 مم، عين حلاقيم 49 مم، عين الكروم 9 مم، محردة 1.9 مم، مصياف 30 مم، وادي العيون 32 مم، السلمية 1 مم، الصبورة 1.8 مم، السعن2.8 مم.

طرطوس

الشيخ بدر 24 مم، الصفصافة 8مم، القدموس 24 مم، بانياس5مم، مشتى الحلو 18 مم، دريكيش 36 مم، صافيتا 21.5 مم، مدينة طرطوس 2 مم، حمام واصل 23 مم.

اللاذقية

البهلولية 11 مم، الحفة 22 مم، القرداحة 18 مم، القطيلبية 10 مم، مدينة اللاذقية 4 مم، المزيرعة 20 مم، بوقا 10.2 مم، جبلة – حميميم 10.5 مم، ربيعة 15 مم، صلنفة 31.4 مم، قسطل معاف 21 مم، كسب 27 مم، وادي قنديل 19 مم.

إدلب

إحسم 12.5 مم، إدلب 6 مم، أرمناز 11 مم، أريحا 16 مم، البارة 16 مم، إيبلا 1.6 مم، بداما 29.5 مم، جسر الشغور 14.6 مم، حارم 9 مم، خان شيخون 2 مم، دركوش 8 مم، سراقب 3.7 مم، سرمدا 19.8 مم، كفر تخاريم 8 مم، محمبل 14.3 مم، معرة النعمان 2.2 مم، أبو الظهور 5.5 مم.

حلب

حلب 9 مم، حلب – المطار 3 مم، عفرين 36 مم، الباب 23 مم، السفيرة 7.5 مم، جرابلس 22 مم، منبج 45 مم، خناصر 16 مم، ومسكنة 5 مم.

الرقة

مدينة الرقة 2.5 مم، والسبخة 5 مم، والكرامة 1 مم، والمنصورة 15 مم، جديدة خابور 5 مم.

الحسكة

الجوادية 9 مم، الدرباسية 8 مم، الزهيرية 13 مم، القامشلي 34 مم، القحطانية 20 مم، المالكية 16 مم، اليعربية 9 مم، تل حميس 24 مم، عامودا 19 مم، هيمو 41 مم، أبو راسين 11 مم، العريشة 12 مم، تل بيدر 22 مم، تل تمر 12.5 مم، تل علو 13 مم، مبروكة 19 مم، أبو قصايب 28 مم، الحسكة 42 مم، المناجير 8 مم، الهول 22 مم، أم مدفع 20 مم، تل براك 30 مم، رأس العين 10 مم، الشدادة 8 مم، مركدة 9 مم.

دير الزور

البوكمال 1.1 مم، التبني 6 مم، الكسرة 10 مم، الميادين 1 مم، مدينة دير الزور 9.5 مم.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الأحد، لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، مع أجواء سديمية مغبرة في أغلب المناطق الداخلية في سوريا.