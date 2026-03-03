وزير الداخلية يبحث مع لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان آليات التعاون المشترك

دمشق-سانا

التقى وزير الداخلية، أنس خطاب، مع وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، برئاسة كلٍّ من المفوَّضة يدة منية عمار والمفوَّضة فيونوالاني أولين، وذلك بحضور العميد سامر الحسين، مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعدد من ضباط الوزارة.

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، نُوقشت مخرجات وتوصيات اللجنة الأخيرة في ملفات حقوق الإنسان، حيث أكد وزير الداخلية التزام الوزارة بالتفاعل مع هذه التوصيات ودراستها، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها.

وشدّد الوزير على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في دعم العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.