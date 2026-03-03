وزير الداخلية يبحث مع لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان آليات التعاون المشترك

photo 2 2026 03 03 15 48 39 وزير الداخلية يبحث مع لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان آليات التعاون المشترك

دمشق-سانا

التقى وزير الداخلية، أنس خطاب، مع وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، برئاسة كلٍّ من المفوَّضة يدة منية عمار والمفوَّضة فيونوالاني أولين، وذلك بحضور العميد سامر الحسين، مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعدد من ضباط الوزارة.

photo 1 2026 03 03 15 48 39 وزير الداخلية يبحث مع لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان آليات التعاون المشترك

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، نُوقشت مخرجات وتوصيات اللجنة الأخيرة في ملفات حقوق الإنسان، حيث أكد وزير الداخلية التزام الوزارة بالتفاعل مع هذه التوصيات ودراستها، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها.

وشدّد الوزير على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في دعم العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

بازار أيادي سورية الميلادي في دمشق… دعم للمشاريع متناهية الصغر وتسويق للمنتجات اليدوية
وزير الأوقاف يناقش مع محافظ حلب سبل تعزيز التعاون في العمل الدعوي والخدمي
ارتياح شعبي كبير لتواجد قوات الأمن العام في حمص
وفد من الأمم المتحدة يطلع على سير المشاريع في معرة النعمان بريف إدلب
مبادرة مجتمعية لتأهيل مقاعد مدرسة المتفوقين الأولى بحمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك