تواصل ترحيل أنقاض دير بعلبة في حمص تمهيداً لعودة الأهالي وتحسين الخدمات

حمص-سانا

يواصل مجلس مدينة حمص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع أعمال ترحيل الأنقاض وإزالة الركام في حي دير بعلبة الجنوبي، في إطار خطة التعافي المبكر، وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة.

وأوضح رئيس جهاز الإشراف على المشروع من مديرية الأشغال في مجلس مدينة حمص سامر المحمد في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن عمليات الترحيل الجارية في دير بعلبة الجنوبي تأتي ضمن خطة متكاملة لترحيل الأنقاض في 13 من أحياء المدينة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبيناً أنه تم الانتهاء من تنظيف وترحيل أنقاض 12 حياً.

وأشار المحمد، إلى أن الهدف من المشروع هو تنظيف وفتح الشوارع المغلقة نتيجة تراكم الأنقاض، وتمهيد الطريق أمام عودة الأهالي إلى منازلهم وترميمها، إضافة إلى تسهيل الحركة المرورية وتحسين الواقع الخدمي، لافتاً إلى أن مدة المشروع أربعة أشهر، ومن المتوقع إنهاؤه خلال نحو شهر.

بدوره، بيّن مختار حي دير بعلبة الجنوبي، محمود الأحمد، أن الأهالي العائدين أسهموا خلال الفترة الماضية بإزالة الكثير من المخلفات وتنظيف عدد من الشوارع، نظراً لغلاء الإيجارات ورغبتهم بالعودة إلى منازلهم، مشيراً إلى ضرورة استكمال الأعمال الخدمية، ولا سيما تأهيل شبكتي الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية للحي.

ويشكل المشروع خطوة أساسية في استعادة الحياة اليومية في دير بعلبة الجنوبي، ويمهّد لتنفيذ مشاريع خدمية لاحقة تعزز الاستقرار المجتمعي، وتحسن الواقع الخدمي في المنطقة.

