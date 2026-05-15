انطلاق قافلة حجاج حمص من مسجد أبو بكر الصديق في حي دير بعلبة إلى الديار المقدسة

حمص-سانا

انطلقت ظهر اليوم الجمعة قافلة من حجاج بيت الله الحرام من أمام مسجد أبو بكر الصديق في حي دير بعلبة بمدينة حمص، متجهة إلى مطار دمشق الدولي تمهيداً للسفر إلى السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، في أجواء تنظيمية دقيقة وإجراءات أمان مشددة.

وأوضح رئيس مجموعة زوار الشفيع للحج والعمرة والمشرف على تنظيم الرحلة وليد حمزة في تصريح لمراسل سانا، أن القافلة التي تتألف من ثلاث حافلات تضم 100 حاج من مختلف مناطق حمص، وستتوجه إلى مطار دمشق الدولي.

وتوجه حمزة بالشكر لقوى الأمن الداخلي على تعاونهم في تنظيم انطلاق القافلة، مؤكداً أن جميع الأمور منظمة بشكل جيد، كما أعرب عن شكره لمؤسسة نبض على مساعدتها في تنظيم القافلة.

من جانبهم عبر الحجاج عن سعادتهم بتحقيق حلمهم بأداء فريضة الحج، حيث أشار خالد عبد العزيز الرحال إلى أنه يحقق حلمه الذي ظل يراوده لأكثر من خمسين عاماً بعد أن منعه النظام السابق من السفر، فيما أعربت الحاجة وصال أحمد المغتربة منذ أربعة عشر عاماً عن فرحتها الكبيرة بتحقيق أمنيتها في الذهاب إلى الحج.

وانطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي أولى رحلات الحجاج السوريين المتجهة إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 340 حاجاً، ضمن خطة تفويج الحجاج لموسم الحج لعام 1447-2026 وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم.

