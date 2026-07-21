محافظ حلب يبحث مع القائم بأعمال سفارة اليابان المشاريع المشتركة ودعم قطاعات الخدمات والصحة

حلب-سانا

بحث محافظ حلب عزّام الغريب مع القائم بأعمال سفارة اليابان في سوريا أكيهيرو تسوجي، متابعة المشاريع المشتركة الممولة من اليابان.

وذكرت محافظة حلب عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول سير تنفيذ المشاريع الممولة من الحكومة اليابانية في المحافظة، والمشاريع المشتركة الجاري العمل عليها والمقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في إعادة تأهيل البنية التحتية والقطاعات الخدمية والصحية.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد في مبنى المحافظة ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية.

واستعرض المحافظ احتياجات حلب وأولوياتها، مؤكداً أهمية توجيه الدعم إلى المشاريع الأكثر أولوية، بما يسهم في تحسين الخدمات ودعم جهود التعافي.

وكان نائب محافظ حلب فواز هلال بحث في الـ 15 من الشهر الجاري، مع ممثلين عن السويد وإيطاليا والنرويج والدنمارك وسويسرا، ووفد من مكاتب الأمم المتحدة، أولويات التعافي والاستجابة في قطاعات البنى التحتية والكهرباء والمياه والصحة والتعليم وسبل العيش.