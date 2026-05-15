صندوق التنمية السوري: لا تفويض لأي جهة أو شخص بجمع التبرعات أو تمثيل ‏الصندوق

دمشق-سانا‏

أكد صندوق التنمية السوري عدم تفويضه أي شخص أو جهة داخل سوريا أو خارجها ‏بجمع التبرعات أو استقبال الأموال أو تمثيله بأي صفة، مشدداً على أن جميع المساهمات ‏والدعم المقدم للصندوق هي مساهمات طوعية بالكامل، ولا ترتبط بأي امتيازات أو ‏تراخيص أو خدمات أو تسهيلات من أي نوع.‏

وأوضح الصندوق، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه وفي إطار حرصه على تعزيز ‏مبادئ الشفافية والمصداقية، رصد عدداً من الحالات التي قام فيها أفراد أو جهات غير ‏مخولة بادعاء تمثيله، أو طلب تبرعات ومبالغ مالية، أو الترويج لتقديم خدمات وتسهيلات ‏مختلفة باسمه.

وبيّن الصندوق أنه يعتمد نظام التعاملات المالية غير النقدية “‏Cashless System‏”، ‏وتتم جميع عمليات التحويل والتبرع حصراً عبر الحسابات والقنوات الرسمية المعتمدة ‏والمعلنة من قبله لدى البنوك داخل سوريا وخارجها، والمعلن عنها عبر المنصات ‏الرسمية منذ انطلاق أعمال الصندوق، والمبيّنة في الصورتين المرفقتين.‏

ودعا صندوق التنمية السوري جميع المواطنين والشركاء والجهات المعنية إلى توخي ‏الحذر، وعدم التعامل مع أي طلبات أو مراسلات أو حسابات غير رسمية تدّعي الانتساب ‏أو التمثيل أو العمل باسم الصندوق.‏

‏”تقديم الشكاوى” ‏

وأكد الصندوق أنه التزاماً منه بحماية الثقة العامة ومنع أي محاولات انتحال أو احتيال، ‏خصص بريداً إلكترونياً رسمياً لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بأي ادعاءات ‏غير رسمية أو نشاطات مشبوهة تتم باسم الصندوق، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: ‏contact@syrfund.gov.sy

وأشار الصندوق إلى ضرورة تضمين أي معلومات أو صور أو مستندات داعمة عند ‏تقديم البلاغ، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، واتخاذ الإجراءات ‏المناسبة وفق الأصول المعتمدة.‏

ولفت الصندوق إلى أنه راعى، تعزيزاً لأعلى معايير الشفافية والمصداقية منذ انطلاق ‏أعماله، ميزة حصول كل متبرع على شهادة تبرع رسمية موثقة تتضمن رمز تحقق ‌‏”‏Verification Code‏ ” خاصاً وغير قابل للتزوير، بما يضمن إمكانية التحقق من ‏صحة التبرع وتوثيقه بشكل رسمي وآمن.‏

وفي ختام بيانه، أكد صندوق التنمية السوري التزامه باطلاع الجمهور على مختلف ‏نشاطاته ومبادراته عبر الصفحات الرسمية الموثقة التابعة له على وسائل التواصل ‏الاجتماعي.‏

يُذكر أن صندوق التنمية السوري أُطلق في حفل رسمي بقلعة دمشق في الرابع من شهر ‏أيلول الماضي، وتشمل مصادره المالية التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، ‏والتبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، إضافة ‏إلى الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏