صندوق التنمية السوري: لا تفويض لأي جهة أو شخص بجمع التبرعات أو تمثيل ‏الصندوق

دمشق-سانا
أكد صندوق التنمية السوري عدم تفويضه أي شخص أو جهة داخل سوريا أو خارجها بجمع التبرعات أو استقبال الأموال أو تمثيله بأي صفة، مشدداً على أن جميع المساهمات والدعم المقدم للصندوق هي مساهمات طوعية بالكامل، ولا ترتبط بأي امتيازات أو تراخيص أو خدمات أو تسهيلات من أي نوع.
وأوضح الصندوق، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه وفي إطار حرصه على تعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية، رصد عدداً من الحالات التي قام فيها أفراد أو جهات غير مخولة بادعاء تمثيله، أو طلب تبرعات ومبالغ مالية، أو الترويج لتقديم خدمات وتسهيلات مختلفة باسمه.
وبيّن الصندوق أنه يعتمد نظام التعاملات المالية غير النقدية “Cashless System”، وتتم جميع عمليات التحويل والتبرع حصراً عبر الحسابات والقنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من قبله لدى البنوك داخل سوريا وخارجها، والمعلن عنها عبر المنصات الرسمية منذ انطلاق أعمال الصندوق، والمبيّنة في الصورتين المرفقتين.
ودعا صندوق التنمية السوري جميع المواطنين والشركاء والجهات المعنية إلى توخي الحذر، وعدم التعامل مع أي طلبات أو مراسلات أو حسابات غير رسمية تدّعي الانتساب أو التمثيل أو العمل باسم الصندوق.
”تقديم الشكاوى”
وأكد الصندوق أنه التزاماً منه بحماية الثقة العامة ومنع أي محاولات انتحال أو احتيال، خصص بريداً إلكترونياً رسمياً لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بأي ادعاءات غير رسمية أو نشاطات مشبوهة تتم باسم الصندوق، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: contact@syrfund.gov.sy
وأشار الصندوق إلى ضرورة تضمين أي معلومات أو صور أو مستندات داعمة عند تقديم البلاغ، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول المعتمدة.
ولفت الصندوق إلى أنه راعى، تعزيزاً لأعلى معايير الشفافية والمصداقية منذ انطلاق أعماله، ميزة حصول كل متبرع على شهادة تبرع رسمية موثقة تتضمن رمز تحقق ”Verification Code ” خاصاً وغير قابل للتزوير، بما يضمن إمكانية التحقق من صحة التبرع وتوثيقه بشكل رسمي وآمن.
وفي ختام بيانه، أكد صندوق التنمية السوري التزامه باطلاع الجمهور على مختلف نشاطاته ومبادراته عبر الصفحات الرسمية الموثقة التابعة له على وسائل التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن صندوق التنمية السوري أُطلق في حفل رسمي بقلعة دمشق في الرابع من شهر أيلول الماضي، وتشمل مصادره المالية التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، والتبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، إضافة إلى الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.