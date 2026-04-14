صندوقا التنمية والسيادي يعتزمان إطلاق مشاريع تنموية في المحافظات الشرقية بتوجيه رئاسي

دمشق-سانا

بتكليف من الرئيس أحمد الشرع، أجرى ممثلو صندوق التنمية السوري والصندوق السيادي، جولة ميدانية مشتركة إلى محافظات دير الزور والرقة والحسكة، للاطلاع على واقعها، بهدف تصميم تدخلات تنموية قائمة على البيانات والاحتياجات الفعلية، بما يحقق أثراً ملموساً ومستداماً في المجتمعات المحلية.

وبين المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الجولة الميدانية استمرت يومين، وتجسّد التزام الصندوق بالانتقال من مرحلة التقييم إلى مرحلة العمل الفعلي على الأرض، وفق رؤية تنموية متكاملة تضع احتياجات المواطنين في صميم أولوياتها.

وأشار رسلان إلى أن ما تم لمسه في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، يؤكد أهمية تبنّي نهج تشاركي مع الجهات المحلية، بما يسهم في توجيه التدخلات نحو القطاعات الأكثر إلحاحاً، ولا سيما في مجالات البنية التحتية وسبل العيش والخدمات الأساسية.

وأوضح رسلان أن الصندوق ماض في تصميم وتنفيذ برامج تنموية قائمة على البيانات، بما يضمن تحقيق أثر مستدام يدعم الاستقرار، ويسرّع وتيرة التعافي المبكر في المنطقة الشرقية.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (112) لعام 2025، القاضي بإحداث صندوق التنمية السوري كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية.

كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (113) لعام 2025، القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية، تسمى الصندوق السيادي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.