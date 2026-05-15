غرفة صناعة حلب وهيئة تنمية الصادرات تبحثان دعم المنتج الوطني وتوسيع الأسواق الخارجية

حلب-سانا

بحث رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم، مع المدير العام لهيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس، سبل دعم الصناعة الوطنية وتطوير آليات تنمية الصادرات، بما يعزز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر غرفة صناعة حلب اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الدولي محمد رياض الصيرفي، والمدير العام للمدينة الصناعية في الشيخ نجار المهندس يوسف فتوح، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا التي تشمل تنظيم عمل المصدرين ورفع كفاءة العملية التصديرية عبر تفعيل السجل الوطني للمصدرين، إلى جانب التأكيد على أهمية تقديم مزايا تفضيلية وحوافز داعمة للصناعيين المصدرين، وتعزيز دور المعارض الخارجية في الترويج للمنتج الوطني وفتح أسواق جديدة أمامه.

كما تم طرح مقترحات ورؤى وأفكار هادفة إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على قطاعي الصناعة والتصدير ويدعم حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التصدير، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات السورية وتطوير آليات العمل التصديري بما يواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

