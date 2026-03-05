أوقاف القنيطرة تقيم المباراة قبل النهائية لدوري التحدي الإيماني

01 5 2 أوقاف القنيطرة تقيم المباراة قبل النهائية لدوري التحدي الإيماني

القنيطرة-سانا

أقامت مديرية أوقاف القنيطرة المباراة قبل النهائية من دوري التحدي الإيماني في مسجد الحسن ببلدة جبا بريف المحافظة، بمشاركة عدد من الأسر الشبابية، ضمن أجواء تفاعلية تقوم على طرح أسئلة دينية ومعرفية، وبحضور أبناء البلدة.

01 6 3 أوقاف القنيطرة تقيم المباراة قبل النهائية لدوري التحدي الإيماني

وأوضح مدير الأوقاف أنس الساري في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المسابقة تأتي ضمن برنامج “إيمان يجمعنا”، ووفق تعميم وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن الهدف منها رفع السوية الإيمانية لدى المشاركين، من خلال المذاكرة وطرح الأسئلة المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى تعزيز الدور الديني والتربوي للمساجد وإعادة مكانتها الحقيقية في المجتمع.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن البرامج الدعوية والأنشطة الرمضانية التي تستهدف فئة الشباب، وتشجع على التنافس الإيجابي بينهم.

مجلس مدينة حلب يوزع كرت الإشغال للمستحقين، بهدف نقل البسطات العشوائية إلى سوق الخضار والفواكه الجديد في حي المشارقة
وزير الصحة يطلع على واقع العمل في مشفيي نوى ودرعا الوطنيين
حمص تحيي تراثها المعماري في محاضرة علمية
بحضور وزير الداخلية.. تخريج دورة تضم ألف عنصر من طلاب كلية الشرطة بدمشق
وفد لجنة الإنقاذ الدولية يقيم الاحتياجات الخدمية والإنسانية في مدينة صوران بحماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك