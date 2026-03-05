أوقاف القنيطرة تقيم المباراة قبل النهائية لدوري التحدي الإيماني

القنيطرة-سانا

أقامت مديرية أوقاف القنيطرة المباراة قبل النهائية من دوري التحدي الإيماني في مسجد الحسن ببلدة جبا بريف المحافظة، بمشاركة عدد من الأسر الشبابية، ضمن أجواء تفاعلية تقوم على طرح أسئلة دينية ومعرفية، وبحضور أبناء البلدة.

وأوضح مدير الأوقاف أنس الساري في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المسابقة تأتي ضمن برنامج “إيمان يجمعنا”، ووفق تعميم وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن الهدف منها رفع السوية الإيمانية لدى المشاركين، من خلال المذاكرة وطرح الأسئلة المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى تعزيز الدور الديني والتربوي للمساجد وإعادة مكانتها الحقيقية في المجتمع.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن البرامج الدعوية والأنشطة الرمضانية التي تستهدف فئة الشباب، وتشجع على التنافس الإيجابي بينهم.