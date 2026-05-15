وزير الطوارئ: الوزارة أعدت خطة وقائية متكاملة لمواجهة حرائق الغابات وحماية موسم الحصاد

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن الوزارة بدأت منذ بداية العام إعداد خطة وقائية متكاملة لمواجهة حرائق الغابات وضمان موسم حصاد آمن، بعد الحصول على الموافقات والتوجيهات الرئاسية اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة الحرائق والكوارث.

وأضاف الصالح في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم الخميس: إن الخطة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، وتعزيز قدرة الفرق الميدانية على التدخل السريع عند نشوب الحرائق.

وأوضح الصالح أن الوزارة فعّلت استنفاراً جزئياً للكوادر بنسبة 50 بالمئة حتى نهاية الصيف، مع إبرام عقود موسمية لأكثر من ألف آلية وصهريج مياه، بالإضافة إلى توظيف نحو 1200 شخص من الأهالي للمشاركة المباشرة في خطط الوقاية ومواجهة الحرائق.

وبين الصالح أن الوزارة ستقوم بتركيب أنظمة إنذار مبكر وحسّاسات تغطي نحو أربعة آلاف هكتار في غابات جبال الساحل، لتعزيز القدرة على الكشف المبكر عن الحرائق.

وأشار الصالح إلى أن بعض التجار استغلوا الظروف المناخية الصعبة لإشعال الحرائق، بينما ساهمت قوانين النظام البائد المتعلقة بالأراضي المحروقة بتشجيع هذه العمليات والاستيلاء على الأراضي، مؤكداً أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة، خصوصاً للمزارعين، والحذر عند إشعال النار في “السيرانات” وجمع النفايات بعد الانتهاء، للحفاظ على الغابات والمناطق الطبيعية آمنة ونظيفة.

ولفت الصالح إلى أن ارتفاع معدلات الأمطار هذا العام يبشر بمواسم خير واسعة، وخاصة في المناطق الزراعية الشرقية، داعياً المزارعين إلى العمل وفق تعليمات الوزارة لضمان موسم حصاد آمن ومثمر.

وفي الملف الأمني، أكد الصالح أن الألغام تمثل العقبة الأكبر أمام حماية المدنيين والزراعة، وأن التخلص منها يحتاج إلى سنوات طويلة وجهداً مستمراً، مع ضرورة تعاون المجتمع عبر الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة وعدم الاقتراب من المناطق الخطرة.

وأشار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من الخبرات العالمية، منوهاً بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المركز الوطني للألغام في أوكرانيا لتطوير الخبرات المحلية، مع التأكيد على خطورة عمل إزالة الألغام وأهمية خبرة الكوادر.

كما أوضح الصالح أن الوزارة تؤدي دوراً داعماً في ملف المقابر الجماعية بالتعاون مع هيئة المفقودين ووزارات الداخلية والعدل والصحة، فيما تتولى الجهات المختصة عمليات التعرف على جثامين الضحايا والتحليلات العلمية للرفات.

ودعا الصالح المزارعين وأهالي الريف إلى الالتزام بالتعليمات لضمان موسم حصاد آمن، والحفاظ على سلامة الغابات والموارد الطبيعية، معرباً عن أمله أن يكون هذا العام عام خير على الفلاحين والمزارعين، وأن يجني الجميع ثمار تعبهم طوال السنة.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أعلن في وقت سابق اليوم عن إطلاق حملة “وعيك بعملك… معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق”، بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية، وتعزيز السلوكيات الوقائية للحد من مسبباتها، حفاظاً على جهود المزارعين وصون الأمن الغذائي في سوريا.