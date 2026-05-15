وزارة التنمية الإدارية تُطلق برنامجاً تخصصياً في التخطيط الوظيفي لبناء كوادر فاعلة

دمشق-سانا

نظّمت وزارة التنمية الإدارية برنامجاً تدريبياً حول “التخطيط الوظيفي وأساليب تحليل عبء العمل”، في إطار مساعيها المتواصلة لتأهيل الكوادر الإدارية في القطاع العام وتزويدها بأدوات الإدارة الحديثة.

وأدار البرنامج المدرب أمجد مصطفى، المدير الإداري في وزارة النقل، وبمشاركة عدد من القيادات الإدارية، في مؤشر على التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية في تطوير منظومة الموارد البشرية.

وتمحور البرنامج حول منهجية تحليل الفجوة الوظيفية، وهي أداة تحليلية تقوم على قياس الفارق بين الطاقة البشرية المتاحة، والاحتياج الفعلي للمؤسسة حاضراً ومستقبلاً، ما يُتيح لصانع القرار رسم خريطة دقيقة لإعادة توزيع الموظفين وسد النقص في التخصصات الحيوية.

وعلى الصعيد التطبيقي، تناول البرنامج خمسة أساليب احترافية لقياس أعباء العمل، تُمكّن المؤسسات من تحديد احتياجاتها من الكوادر كمّاً ونوعاً، والحدّ من ظاهرة الترهل الإداري التي تُشكّل عائقاً أمام الأداء الحكومي المنشود.

ويركز البرنامج على أن التخطيط الوظيفي المبني على بيانات موضوعية هو المدخل الحقيقي لاستقطاب الكفاءات، وتوظيف الخبرات القائمة في مواقعها الصحيحة، بما ينعكس على إنتاجية المؤسسات ويُعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.