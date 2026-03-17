وزارة العدل تطلب من القضاة الشرعيين التماس هلال شوال الخميس القادم

دمشق-سانا

طلبت وزارة العدل من القضاة الشرعيين في المحافظات تحري هلال شهر شوال، وتلقي الشهادات والتنسيق مع اللجنة الوطنية لرصد الأهلة لعام 1447 ه‍، وذلك بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان الحالي.

واستناداً إلى كتاب اللجنة الوطنية لرصد الأهلّة، وبمناسبة قرب حلول شهر شوال، أصدرت وزارة العدل تعميماً، مساء اليوم الإثنين، طلبت بموجبه من المحامين العامين في جميع المحافظات إبلاغ القضاة الشرعيين في مناطقهم، بضرورة دوامهم في المحكمة الشرعية بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1447هـ، الموافق للتاسع عشر من شهر آذار عام 2026 ميلادية، وذلك لتلقي شهادات رؤية هلال شهر شوال.

وأشار التعميم إلى أنه في حال ثبوت رؤية الهلال يتم التواصل وإعلام اللجنة الوطنية لرصد الأهلّة، والقاضي الشرعي الأول في دمشق على الرقم “0944390110” ، ليصار إلى إثبات رؤية هلال شهر شوال من قبل المحكمة الشرعية في دمشق دون غيرها.

ولفت التعميم إلى أن الجمعية الفلكية السورية ستكون متواجدة في جميع المحافظات، للمشاركة في عملية التماس الهلال باستخدام الأجهزة الفلكية.

وختمت الوزارة التعميم بالدعاء إلى الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير والعزة على الوطن وأبنائه.