إخماد 3 حرائق اندلعت في الحقول الزراعية بريف حماة الشمالي

حماة-سانا

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحماة، والمجتمع المحلي، من إخماد 3 حرائق اندلعت في الحقول الزراعية بريف المحافظة الشمالي.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة محمد الشيخ لوكالة سانا، أن الحريق الأول نشب في أحد الحقول الزراعية في قرية البانة، بينما نشب الحريق الثاني في حقل قمح ببلدة الحويجة، و شب الحريق الثالث في حقل قمح بقرية الصهرية، مبيناً أن فرق الإطفاء عملت على السيطرة على النيران في الحرائق الثلاثة بشكل كامل، ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة، وتنفيذ عمليات التبريد اللازمة، ما ساهم في الحد من الأضرار وحماية المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وقامت فرق الإطفاء في هيئة تطوير الغاب بالتعاون مع المجتمع المحلي بإطفاء العديد من الحرائق منذ بداية موسم حصاد القمح مطلع الشهر الجاري، كان آخرها حريق اندلع أمس في حقل بقرية الشريعة.