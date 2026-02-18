الطوارئ السورية تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية الأطفال من مخلفات الحرب

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري أحمد قزيز مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فانيسا فريزر والوفد المرافق لها سبل دعم وتعزيز الجهود الوطنية لحماية الأطفال، ولا سيما من مخلفات الحرب وتداعياتها وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق.

وأشار قزيز خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق اليوم الأربعاء إلى توجه الحكومة نحو الاستثمار في الجيل الجديد وتأمين مستقبل آمن للأطفال، مشدّداً على حاجة سوريا إلى تمكين برامج الحماية وتعزيز التعافي وتهيئة بيئة آمنة تضمن حقوق الأطفال وحياة كريمة لهم.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال وتعزيز الاستقرار المجتمعي في مختلف المناطق السورية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، ولا سيما في ظل استمرار وجود الأنقاض ومخاطر مخلفات الحرب التي تعرقل الاستقرار وتؤدي في بعض الحالات إلى نزوح متكرر.