في اليوم العالمي للتصحر .. مشاريع لاستعادة الغطاء النباتي في البادية السورية

ريف دمشق-سانا

أطلقت الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية مطلع العام الماضي عدة مشاريع في البادية السورية، لاستعادة الغطاء النباتي وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية باعتبارها مخزوناً استراتيجياً وداعماً للثروة الحيوانية، ضمن خطط خمسية تعتمد على زراعة أنواع رعوية متحملة للجفاف ومتأقلمة مع ظروف البادية.

وتغطي البادية أكثر من 55 % من مساحة سوريا، وتشكل المخزون الرئيسي للمادة العلفية للثروة الحيوانية في البلاد إلا أنها شهدت تدهوراً شديداً خلال العقود الأخيرة طال نحو 75 % من مساحتها نتيجة الممارسات البشرية الخاطئة والتغيرات المناخية وفترات الجفاف.

ويعود اليوم العالمي للتصحر والجفاف الذي يصادف في الـ 17 من حزيران من كل عام، لدعم جهود الدول في الحفاظ على الغطاء النباتي والحد من التصحر، وما يتعلق بذلك من إجراءات لمواجهة التغير المناخي ودعم الزراعة في الدول التي تعاني من التصحر والجفاف.

وفي سوريا أوضح مدير تنمية الموارد الطبيعية في الهيئة حسان فارس في تصريح لمراسل أنه تم خلال العام الماضي إنتاج وزراعة نحو 900 ألف غرسة من أنواع مقاومة للجفاف مثل “الروثا والرغل الأمريكي والرغل الملحي”، إضافة إلى نباتات حراجية ملائمة لبيئة البادية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ عمليات الزراعة قرب التجمعات السكانية ومناطق الرعي وفق أساليب تراعي التغيرات المناخية، عبر فلاحة الأراضي بخطوط كنتورية موازية للمسيلات المائية الناتجة عن الهطولات المطرية ووضع الغراس ضمن جور هلالية لحصاد مياه الأمطار.

برامج النثر المباشر للبذور يعزز ظهور النباتات الرعوية

وذكر فارس أن الهيئة تنفذ خططاً موازية لجمع بذور الأنواع النباتية المحلية من حقول الأمهات البذرية في البادية، حيث يجمع سنوياً نحو 3 آلاف كيلوغرام من البذور تُوزع على المحافظات لتنفيذ برامج النثر المباشر، مبيناً أن البذور تؤخذ من البيئة المستهدفة نفسها لضمان ملاءمتها للظروف المحلية، ثم تُنثر قبيل هطول الأمطار بفترة وجيزة وفق توقعات الأرصاد الجوية، ما يعزز فرص الإنبات ونمو النباتات الرعوية في المواقع المحددة.

إنشاء السدات المائية والحفائر

وأشار فارس إلى أن الفرق الفنية في الهيئة تعمل على إنشاء السدات المائية والحفائر على المسيلات الطبيعية في مناطق البادية، حيث تم خلال العام الجاري تنفيذ مشروعين، أحدهما في منطقة البطمة بهدف استيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار، والحد من الانجراف المائي، وتحسين المناخ الموضعي، بما يتيح استعادة الغطاء النباتي من المخزون البذري الطبيعي في التربة.

7 محميات في ريف دمشق

من جانبه أوضح مدير فرع ريف دمشق في الهيئة عدنان القجمي أن مساحة بادية ريف دمشق تبلغ نحو 18 ألف كيلومتر مربع، وتضم 41 بئراً خدمياً لتأمين مياه المراعي لمربي الثروة الحيوانية، أُعيد تشغيل نحو 20 بئراً منها بعد التحرير بالاعتماد على الطاقة البديلة.

ولفت القجمي إلى أن ريف دمشق تضم سبع محميات تشمل محميات رعوية وأخرى لتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر وهي: الناصرية 1، الناصرية 2، الخانات، المنقورة، البطمة، مكيمل، ومحروثة، مبيناً أن العمل جار منذ عامين لإعادة تأهيل هذه المحميات.

وأشار القجمي إلى أن مشروع إعادة تأهيل محمية البطمة، المنفذ بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” يهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي وحماية المراعي والاستفادة من مياه السيول عبر الحصاد المائي والخزانات الترابية، لافتاً إلى وجود 41 حفرة تخزينية بين جاهزة وتحتاج إلى تعزيل.

خطة لزراعة 1.5 مليون غرسة خلال 3 سنوات

وبيّن القجمي أن أعمال التأهيل في المحمية شملت زراعة 502 نخلة الأشجار الحراجية حول المباني والسكن إلى جانب إنشاء حقل رعوي جديد، ضمن خطة تنموية تستهدف زراعة 210 آلاف غرسة خلال العام الجاري، وصولاً إلى 1.5 مليون غرسة خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى مشاريع السدات الترابية والكبتونية الحجرية من أجل حصاد المياه ضمن الحفر التخزينية.

وبحسب القجمي بلغت نسبة زحف التصحر في بادية ريف دمشق نحو 10 %، إلا أنها ستتراجع إلى نحو 5 بالمئة مع الانتهاء من تنفيذ المشاريع الحالية بالتعاون مع مركز أكساد، معرباً عن أمله بأن تحظى المرحلة القادمة بدعم أكبر يتيح تحقيق نتائج أفضل وأن تستعيد البادية دورها الحيوي في دعم الثروة الحيوانية، وتعزيز التنمية المستدامة.

ويحمل شعار احتفالية هذا العام باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف “المراعي: الاعتراف بقيمتها، احترامها، استعادتها”، حيث تتركز الجهود المحلية والعالمية على أهمية المراعي باعتبارها عنصراً محورياً في التوازن ‏البيئي ‏والأمن الغذائي.