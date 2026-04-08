فرق وزارة الطاقة تدخل محطة مياه علوك في الحسكة وتبدأ أعمال التقييم تمهيداً لإعادة تشغيلها

الحسكة-سانا

تسلّمت وزارة الطاقة محطة مياه علوك في منطقة رأس العين بريف الحسكة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الحيوية، وتحسين واقع الخدمات الأساسية في المنطقة.

وتم التسليم اليوم الأربعاء، بإشراف الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد”، وجرى بحضور وفد من وزارة الطاقة ومدير مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة محمد محمود عثمان، والمكلّف بإدارة منطقة رأس العين عبد الله الجشعم.

ويأتي استلام المحطة بهدف وضعها في الخدمة خلال فترة قريبة، بما يسهم في تعزيز استقرار تزويد المياه وتحسين الواقع الخدمي للأهالي في المنطقة.

وقامت الوزارة في وقت سابق بتجهيز محطة كهرباء نقالة (Mobile substation) في منطقة الدرباسية، بهدف تأمين التغذية الكهربائية للمحطة المصدر الرئيس لمياه الشرب في المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع أعمال الصيانة والتجهيز الجارية في محطة توليد الدرباسية 66/20، التي تعمل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء على تجهيزها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.