وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من رياح قوية يوم الجمعة المقبل

دمشق-سانا

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من هبات رياح قوية متوقعة نهار الجمعة المقبل أن تصل سرعتها ما بين 65 و80 كم/سا على المناطق الوسطى والجنوبية والبادية ومرتفعات الساحل، بينما تكون 50 إلى 65 كم/سا في بقية المناطق.

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب بالوزارة، في بيان نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، أن هذه الرياح ستؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار لتكون الأجواء سديمية مغبرة قليلاً إلى سديمية على المناطق الجنوبية والوسطى، ومغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة، مع فرص تشكل عواصف غبارية كثيفة في تلك المناطق، مشيرة إلى احتمالية حدوث زخات رعدية غزيرة على الساحل وإدلب وحلب.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات أثناء الزخات الغزيرة، وتثبيت منظومات الطاقة الشمسية والأشياء القابلة للتساقط بفعل سرعات الرياح، وكذلك تثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة، والتأكد من توافر الأدوية الموصوفة طبياً لمرضى الربو.

وأكدت ضرورة العناية بالأطفال وكبار السن وعدم السماح لهم بالبقاء في الأماكن المفتوحة أثناء الأجواء المغبرة، ووضع الكمامة عند الخروج من المنزل، وإغلاق النوافذ والأبواب في المناطق التي تشهد أجواء سديمية مغبرة، مشددة على قيادة وسائل النقل بحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية، والإسراع في طلب المساعدة والتوجه إلى أقرب نقطة طبية في حال حدوث نوبات سعال شديد وضيق في التنفس.

ويمكن التواصل مع الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء والمساعدة عبر الاتصال على الأرقام المخصصة لجميع المحافظات والموجودة في الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1DSds85gCi