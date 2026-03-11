لجنة فحص العاملين المحدَثة في الأتارب تبدأ بمنح الشهادات الصحية

حلب-سانا

بدأت لجنة فحص العاملين الفرعية المحدثة في منطقة الأتارب بريف حلب الغربي، اليوم الأربعاء، عملها بمنح الشهادات الصحية اللازمة للعاملين الراغبين في العودة والاندماج في مؤسسات الدولة.

وتعمل اللجنة على إجراء الفحوصات اللازمة ومنح الشهادات الصحية للعاملين، ويجري التصديق عليها في منطقة الأتارب الصحية، ما يسهم في تخفيف أعباء التنقل عن المواطنين وتسريع استكمال إجراءات الدمج.

وأوضح مسؤول منطقة الأتارب الصحية الدكتور عبد الرحمن حاج بكر، في تصريح لمراسل سانا، أنّ اللجنة المحدثة بقرار من مديرية صحة حلب تقوم بمنح الشهادات الصحية للعاملين، لتخفيف الضغط والازدحام عن اللجنة المركزية في حي بستان القصر بحلب، حيث جرى تجهيز جميع الأوراق الثبوتية اللازمة لتفعيل عمل هذه اللجنة من أختام وتقارير وورقيات.

وأشار حاج بكر إلى أنّ اللجنة تقوم بفحص العاملين بشكل سريري، وفحص حاستي السمع والبصر، والتأكد من عدم وجود إعاقة أو غير ذلك، ومن ثمّ يجري منح العامل شهادة صحية لكونه لائقاً صحياً لتأدية عمله في الدولة.

وبيّن الدكتور حسن عبيد من لجنة فحص العاملين في الأتارب، في تصريح مماثل، أنّ هناك إقبالاً كبيراً على مقر اللجنة من العاملين الراغبين في العودة إلى دوائرهم، حيث جرى استحداث نافذة واحدة في منطقة الأتارب ليتمكّن هؤلاء العاملون من استكمال أوراقهم الثبوتية والطبية من تقارير ومعاملات في مكان واحد مع تقديم التسهيلات اللازمة.

من جهته لفت المواطن حسين عيسى، وهو أحد المعلمين المفصولين خلال فترة الثورة، إلى أهمية إحداث اللجنة في منطقة الأتارب التي وفرت الجهد والتعب على المراجعين، وخففت عنهم أعباء السفر إلى حلب للحصول على الأوراق والثبوتيات المطلوبة.

وكانت مديرية صحة حلب أصدرت قراراً باستحداث اللجنة الفرعية لفحص العاملين في منطقة الأتارب، بعد أن كانت سابقاً مدمجة مع منطقة سمعان، لتخفيف الازدحام عن مقر اللجنة المركزية لفحص العاملين في حلب.