أهالي نقبين بحمص يطلقون حملة تشجير لتحسين المظهر العام لقريتهم

حمص-سانا

أطلق أهالي قرية نقبين التابعة لبلدية سكرة بريف حمص الشرقي اليوم الثلاثاء، حملة تشجير استهدفت أراضي القرية، ضمن مبادرة شعبية تهدف إلى تحسين المظهر العام وتعزيز روح العمل المجتمعي.

وتستمر الحملة لمدة يومين، وتستهدف زراعة غراس مثمرة وحراجية، في إطار جهود الأهالي لزيادة المساحات الخضراء في القرية.

وأوضح مختار قرية نقبين عبد الرزاق عبد الهادي في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة شهدت مشاركة واسعة من أبناء القرية، حيث جرى الاتفاق على تنفيذها بهدف تنمية البيئة المحلية، وتعزيز دور المجتمع في الاهتمام بالشأن العام.

المشاركان في الحملة من أهالي القرية عبد الباسط عودة، وعبد العزيز أبو محمد أشارا إلى أن المبادرة تهدف إلى إضفاء مظهر حضاري على القرية، وتعزيز مشاركة الأهالي في الأنشطة الجماعية، وهي تعكس وعي المجتمع المحلي.

وتأتي هذه الحملة في إطار تنامي المبادرات المجتمعية التي ينفذها الأهالي في عدد من المناطق، بهدف تحسين الواقع البيئي والخدمي، وتعزيز المشاركة المحلية في العمل التطوعي، بما يعكس روح التعاون والمسؤولية تجاه المجتمع.