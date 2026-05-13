لجنة المهندسات السوريات تنفذ ورشة تدريبية حول هندسة الظهور ‌‏الإعلامي ومهارات الإلقاء

دمشق-سانا
نظمت اللجنة العليا للمهندسات السوريات في نقابة المهندسين السوريين، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية تفاعلية بعنوان “هندسة الظهور الإعلامي ومهارات الإلقاء والتأثير أمام الجمهور” استهدفت مجموعة من المهندسين والمهندسات من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير مهارات التواصل المهني والإعلامي وتعزيز الحضور المؤسسي للكفاءات الهندسية.
وركزت الورشة التي أقيمت في مبنى المهندسين السوريين “فرع دمشق” على تمكين المشاركين من أدوات الظهور الاحترافي أمام الجمهور والكاميرا، وتعزيز قدرتهم على إيصال الرسائل الفنية والإدارية بوضوح وثقة وتأثير، بما يسهم في تحسين جودة التواصل ضمن بيئات العمل الرسمية والمهنية.
تقديم مهارات إعلامية وإبراز دور المرأة في الهندسة
وأكد نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي لسانا، أن تنظيم هذه الورشة، يمثل خطوة فريدة ومهمة لمواكبة التطور الإعلامي، وإبراز دور المرأة في الهندسة، معتبراً أن مثل هذه الدورات تسهم في تقديم مهارات إعلامية للمهندسين، ما يعزز تواصلهم مع الجهات الرسمية والمجتمع.
تمكين المهندسات والمهندسين
بدورها، أوضحت رغد طرابيشي من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وعضو في لجنة المهندسات السوريات، أن الورشة التدريبية هي الأولى للظهور الإعلامي، تمثل خطوة نوعية لتمكين المهندسين والمهندسات من عرض مهاراتهم ومشاريعهم بثقة واحترافية أمام الكاميرا والجهات الرسمية.
وأوضحت طرابيشي أن الورشة تلبي حاجة حقيقية للمهندسين في التعبير عن معلوماتهم ومهاراتهم بطريقة واضحة، سواء كطلاب أو كقادة فرق ومشاريع، مشيرة إلى أن التدريب سيساعد المشاركين على تجاوز الخجل وتعزيز الثقة بالنفس، لافتة إلى أن الورشة تأتي بداية لسلسلة دورات تفاعلية تهدف إلى تمكين المهندسات السوريات ليكن أكثر فاعلية في تطوير القطاع الهندسي في سوريا.
مواكبة التطور الإعلامي
واعتبر الإعلامي والمدرب حسام نجم، أن ورشة “هندسة الظهور الإعلامي” تهدف إلى تدريب المهندسين والمهندسات على مهارات الظهور أمام الكاميرا وإتقان أدوات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز القدرة على إيصال المعلومات بوضوح وفعالية.
إحدى المشاركات في الورشة رنيم معتوق، اعتبرت، أن الورشة كانت تجربة مفاجئة وملهمة أظهرت قدرتها على الوقوف أمام الجمهور والتواصل بثقة، مؤكدة أن التدريب العملي ساعدها على تطوير مهارات الإلقاء والتعبير عن الأفكار بشكل فعال.
وكانت نقابة المهندسين السوريين أطلقت لجنة المهندسات السوريات، في بداية شهر آذار الماضي، بهدف تمكين المرأة المهندسة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية وإعادة الإعمار، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.