لجنة المهندسات السوريات تنفذ ورشة تدريبية حول هندسة الظهور ‌‏الإعلامي ومهارات الإلقاء

دمشق-سانا‌‎ ‎

نظمت اللجنة العليا للمهندسات السوريات في نقابة المهندسين السوريين، ‌‏اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية تفاعلية بعنوان “هندسة الظهور الإعلامي ‌‏ومهارات الإلقاء والتأثير أمام الجمهور” استهدفت مجموعة من المهندسين ‌‏والمهندسات من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير مهارات ‌‏التواصل المهني والإعلامي وتعزيز الحضور المؤسسي للكفاءات الهندسية‎.‎

وركزت الورشة التي أقيمت في مبنى المهندسين السوريين “فرع دمشق” ‌‏على تمكين المشاركين من أدوات الظهور الاحترافي أمام الجمهور ‌‏والكاميرا، وتعزيز قدرتهم على إيصال الرسائل الفنية والإدارية بوضوح ‌‏وثقة وتأثير، بما يسهم في تحسين جودة التواصل ضمن بيئات العمل الرسمية ‌‏والمهنية‎.‎

تقديم مهارات إعلامية وإبراز دور المرأة في الهندسة‎ ‎

وأكد‎ ‎نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي لسانا، أن تنظيم هذه الورشة، ‌‏يمثل خطوة فريدة ومهمة لمواكبة التطور الإعلامي، وإبراز دور المرأة في ‌‏الهندسة، معتبراً أن مثل هذه الدورات تسهم في تقديم مهارات إعلامية ‌‏للمهندسين، ما يعزز تواصلهم مع الجهات الرسمية والمجتمع.‏

تمكين المهندسات‎ ‎والمهندسين

بدورها، أوضحت رغد طرابيشي من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ‌‏وعضو في لجنة المهندسات السوريات، أن الورشة التدريبية هي الأولى ‌‏للظهور الإعلامي، تمثل خطوة نوعية لتمكين المهندسين والمهندسات من ‌‏عرض مهاراتهم ومشاريعهم بثقة واحترافية أمام الكاميرا والجهات الرسمية‎.‎

وأوضحت طرابيشي أن الورشة تلبي حاجة حقيقية للمهندسين في التعبير عن ‌‏معلوماتهم ومهاراتهم بطريقة واضحة، سواء كطلاب أو كقادة فرق ومشاريع، ‌‏مشيرة إلى أن التدريب سيساعد المشاركين على تجاوز الخجل وتعزيز الثقة ‌‏بالنفس، لافتة إلى أن الورشة تأتي بداية لسلسلة دورات تفاعلية تهدف إلى ‌‏تمكين المهندسات السوريات ليكن أكثر فاعلية في تطوير القطاع الهندسي في ‌‏سوريا‎. ‎

مواكبة التطور الإعلامي

واعتبر الإعلامي والمدرب حسام نجم، ‏أن ورشة “هندسة الظهور ‌‏الإعلامي” تهدف إلى تدريب المهندسين والمهندسات على مهارات الظهور ‌‏أمام الكاميرا وإتقان أدوات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز ‌‏القدرة على إيصال المعلومات بوضوح وفعالية‎. ‎

إحدى المشاركات في الورشة رنيم معتوق، اعتبرت، أن الورشة كانت ‌‏تجربة مفاجئة وملهمة أظهرت قدرتها على الوقوف أمام الجمهور والتواصل ‌‏بثقة، مؤكدة أن التدريب العملي ساعدها على تطوير مهارات الإلقاء والتعبير ‌‏عن الأفكار بشكل فعال‎.‎

وكانت نقابة المهندسين السوريين أطلقت لجنة المهندسات السوريات، في ‌‏بداية شهر آذار الماضي، بهدف تمكين المرأة المهندسة وتعزيز دورها في ‌‏مسيرة التنمية وإعادة الإعمار، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة ‌‏العالمي‎.‎