الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعقد جلسة عمل مع الآلية الدولية (IIIM) لتعزيز أمن البيانات

دمشق-سانا

ركزت جلسة العمل التقنية المتخصصة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، على حلول استضافة البيانات، وإدارة القضايا وفق المعايير المهنية والتقنية.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن المشاركين ناقشوا خلال الجلسة التي أقيمت في مقر الهيئة بدمشق، بحضور منظمة حراس الحقيقة، استراتيجيات تخزين البيانات بشكل آمن، وتطوير البنية التحتية التقنية، وسير العمل بما يضمن حماية المعلومات وسريتها، إلى جانب استعراض معايير التشفير وآليات النقل الآمن للبيانات، إضافةً إلى أطر الدعم الفني المستمر، وسبل الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز الأداء المؤسسي، بما يسهم في بناء منظومة عدالة انتقالية فعالة وآمنة وموثوقة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن حرص الهيئة على حماية بيانات الضحايا والشهود والملفات القضائية، التي تمثل أولوية أساسية في عملها، ضمن التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة المعلومات والعدالة الانتقالية.

وكان وزير العدل، مظهر الويس بحث في شباط الماضي مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، برئاسة رئيس الآلية، روبرت بيتي، سبل التعاون المشترك في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة.