الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعقد جلسة عمل مع الآلية الدولية (IIIM) لتعزيز أمن البيانات

photo 2026 05 13 15 04 51 Copy الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعقد جلسة عمل مع الآلية الدولية (IIIM) لتعزيز أمن البيانات

دمشق-سانا

ركزت جلسة العمل التقنية المتخصصة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، على حلول استضافة البيانات، وإدارة القضايا وفق المعايير المهنية والتقنية.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن المشاركين ناقشوا خلال الجلسة التي أقيمت في مقر الهيئة بدمشق، بحضور منظمة حراس الحقيقة، استراتيجيات تخزين البيانات بشكل آمن، وتطوير البنية التحتية التقنية، وسير العمل بما يضمن حماية المعلومات وسريتها، إلى جانب استعراض معايير التشفير وآليات النقل الآمن للبيانات، إضافةً إلى أطر الدعم الفني المستمر، وسبل الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز الأداء المؤسسي، بما يسهم في بناء منظومة عدالة انتقالية فعالة وآمنة وموثوقة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن حرص الهيئة على حماية بيانات الضحايا والشهود والملفات القضائية، التي تمثل أولوية أساسية في عملها، ضمن التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة المعلومات والعدالة الانتقالية.

وكان وزير العدل، مظهر الويس بحث في شباط الماضي مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) التابعة للأمم المتحدة، برئاسة رئيس الآلية، روبرت بيتي، سبل التعاون المشترك في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة.

توزيع ألبسة العيد لأكثر من 100 طفل يتيم ومن ذوي الإعاقة في السويداء
الوزيرة قبوات خلال لقاء مع البطريرك يوحنا العاشر: التركيز ‏على الشراكة بين جميع أطياف الشعب السوري ‏
السورية للبريد تعلن توقفاً مؤقتاً لخدماتها اعتباراً من الغد حتى الأحد القادم
أجواء مميزة يسودها الفرح بأول عيد فطر في حمص بعد التحرير
وزير النقل السوري يبحث مع السفير الأردني آلية العمل المشترك والربط السككي بين البلدين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك