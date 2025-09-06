إطلاق حملة “خليها أجمل” لتأهيل شوارع بلدة حيالين بريف حماة

حماة-سانا

أطلق أهالي بلدة حيالين في ريف حماة بالتعاون مع منطقة الغاب مبادرة تطوعية أمس بعنوان “خليها أجمل”، تشمل أعمال تنظيف الشوارع وإزالة النفايات والأنقاض وفتح الطرقات، وذلك ضمن فعاليات الحملة المجتمعية الشاملة “حماة تنبض من جديد”.

وقال مشرف الحملة باسل طلال في تصريح لـ سانا: إن المبادرة تهدف لإبراز الوجه الحضاري المشرق للبلدة والحفاظ على المظهر العام عبر مشاركة تطوعية واسعة من مختلف الأعمار، إلى جانب آليات هندسية “كليدر وتركس”، في تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة النفايات وفتح الطرقات وتقليم الأشجار لتسهيل حركة المركبات والمشاة.

وأضاف طلال: إن المبادرة تجسد روح التلاحم المجتمعي، والجهد الجماعي وترسخ ثقافة العمل التطوعي في سبيل المصلحة العامة لتصبح البلدة نموذجاً يُحتذى به، وأكد أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من إنجاز الأعمال وتنفيذ الخطط الموضوعة.

ولا تزال حملة “حماة تنبض من جديد” التي انطلقت في نهاية كانون الثاني الماضي مستمرة في مختلف أنحاء محافظة حماة، عبر نهج تشاركي يجمع الجهات الرسمية والمجتمعية والمنظمات الفاعلة، بهدف تحسين المرافق الخدمية والبنية التحتية.

