الحصري وفايدينغر يناقشان آفاق التعاون في قطاع الطيران المدني بين سوريا والنمسا

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا عمر الحصري مع القائم بأعمال السفارة النمساوية في دمشق كريستوف فايدينغر، عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا آفاق تطوير العلاقات الثنائية في مجالات النقل الجوي، وتحديث وتوقيع اتفاقية النقل الجوي الثنائية بين البلدين، بما يفتح المجال أمام إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين سوريا و النمسا.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، لدعم وتطوير قطاع الطيران المدني في سوريا.

حضر الاجتماع معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات النقل الجوي، حيث تركزت مباحثات رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، في الـ21 من شهر نيسان الماضي، مع السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون، حول سبل تطوير وتعزيز حركة الملاحة الجوية بين البلدين، بما يسهم في دعم الربط الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والشحن.

