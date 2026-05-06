إصلاح خط مياه الثورة المغذي لمدينة بصرى الشام بريف درعا

درعا-سانا

أنهت ورشة الصيانة في وحدة مياه بصرى الشام بريف درعا، وبالتعاون مع المجتمع المحلي، أعمال إصلاح خط مياه الثورة المغذي للمدينة، وذلك بعد تعرضه لتسريب على عدة نقاط على طول الخط.

وأوضح رئيس وحدة مياه بصرى الشام المهندس مصعب المقداد في تصريح لمراسل سانا أن فرق الصيانة رصدت مؤخراً تسريباً ممتداً على الخط، ما استدعى إيقاف الضخ مؤقتاً لإجراء أعمال التأهيل اللازمة، بهدف ضمان استمرار وصول المياه إلى الأهالي.

وبيّن أن خط الثورة يضخ يومياً نحو 1500 متر مكعب من المياه، ويغذي أكثر من 15 ألف نسمة داخل المدينة.

وأشار المقداد إلى أن سبب التسريب يعود إلى اهتراء القساطل القديمة، لافتاً إلى وصول المياه المتسربة إلى خطوط شبكة الهاتف، و إلى أن الأعمال المنفذة شملت الحفر واللحام واستبدال عدد من القساطل لضمان استمرارية الضخ وفق برنامج الدور المحدد.

من جهته، أكد رئيس مجلس مدينة بصرى الشام المهندس عبدالله المقداد أن أعمال الصيانة مستمرة لمعالجة أزمة المياه في المنطقة، بالتوازي مع إزالة التعديات على مشاريع المياه، سواء على خط الثورة أو على الآبار المغذية لبقية أحياء المدينة.

يُذكر أن مدينة بصرى الشام تعتمد في تغذيتها على مصادر مياه آمنة تشمل خط الثورة، وخط كحيل، وست آبار مرتبطة مباشرة بالشبكة، فيما تحتاج المدينة إلى أكثر من 7000 متر مكعب يومياً لتلبية احتياجاتها.

