وزارة الداخلية تخرّج دفعة من أفراد الشرطة بعد إتمامهم برنامجاً تدريبياً

دمشق-سانا

خرجت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية ممثلةً بفرع تدريب المعضمية 314 منتسباً برتبة أفراد من حملة الشهادة الثانوية والجامعية، بعد إتمامهم دورة تدريبية استمرت أربعة أشهر.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن الخريجين تلقوا خلال الدورة برامج مكثفة جمعت بين الجانبين النظري والعملي.

وأوضحت أن المنهاج التدريبي تضمن موادّ متخصصة في تنظيم الضبوط وأصول الضابطة العدلية، إلى جانب تدريبات ميدانية عملية، ومقررات في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن مهارات الانضباط والسلوك المهني، بما يُرسِّخ الأداء القانوني المنضبط في مختلف المهام.

وأشارت الوزارة إلى أن الخرّيجين سيفرزون إلى مختلف اختصاصات وزارة الداخلية في عموم المحافظات السورية، دعماً للوحدات والتشكيلات بالعناصر المؤهلة، وتعزيزاً للجاهزية الأمنية بما يواكب متطلبات المرحلة.

وبينت أن حفل التخريج شهد تكريم المتفوّقين الأوائل تقديراً لتميّزهم في الجوانب العلمية والميدانية، وتحفيزاً لبقية المنتسبين على مواصلة مسار التفوّق والانضباط المهني.

كما أدّى الخرّيجون قسم الأمن الداخلي أمام الحضور، مؤكّدين التزامهم بحماية الوطن وخدمة المواطنين، والعمل وفق أحكام القانون والأنظمة النافذة، بروح من المسؤولية والنزاهة والإخلاص في أداء الواجب.

حضر حفل التخريج عدد من مديري الإدارات وقيادات الأمن الداخلي وضباط الوزارة.

ويأتي تخريج دورة أفراد الشرطة في إطار خطط وجهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز قوى الأمن الداخلي ورفدها بكوادر مؤهلة قادرة على أداء العمل الشرطي بمهنية ومسؤولية عالية.