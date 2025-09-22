إصابة ثلاثة عناصر دفاع مدني خلال إطفاء حريق بغابات جبل التركمان بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أصيب ثلاثة عناصر من الدفاع المدني السوري، اليوم، خلال عملية إطفاء حريق حراجي اندلع في غابات منطقة جبل التركمان بين قريتي الريحانية والسكرية بمنطقة ربيعة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأوضح قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية، حسن محمد في تصريح لمراسل سانا، أن الحريق اتسع بشكل كبير وأدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب، الأمر الذي أدى لاحتراق سيارة الإطفاء وتعرض ثلاثة من عناصر الدفاع المدني لإصابات متفاوتة.

وأشار محمد إلى أن مساحة الحريق تتسع بسبب الرياح، حيث وصل الآن إلى منطقة دير حنا والسكرية، مؤكداً أن فرق الإطفاء تعمل بجهود كبيرة لإخماد الحريق والسيطرة عليه إلا أن الرياح الشديدة وعوامل التضاريس ووجود مخلفات الحرب التي تنفجر بين الحين والآخر تشكل تحديات كبيرة تعيق عملية الإخماد.