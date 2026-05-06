اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة سوريا بدون مخيمات.. إقرار لجنة مالية ودعم خطط العودة

دمشق-سانا

عقدت اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة “سوريا بدون مخيمات” اجتماعها الدوري الثالث، برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، وبمشاركة وزراء المالية، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية والبيئة، ومحافظي حلب وإدلب وحماة، وأعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة التوجيهية، في مقر وزارة المالية بدمشق.

مبادرة سوريا بدون مخيمات: إقرار لجنة مالية

وبحثت اللجنة سير العمل في برامج المبادرة، واطلعت على التقدم في إنشاء منصة شاملة ومتكاملة للبيانات والمعلومات، كما أقرت تشكيل لجنة مالية بهدف تعزيز الانضباط المالي، وضمان الحوكمة الرشيدة لإدارة المشاريع.

واستعرضت اللجنة نتائج مسح المخيمات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الذي شمل بيانات تفصيلية عن مخيمات محافظة إدلب.

دعم خطط العودة المنظمة

وتم التوافق على استمرار العمل على تنفيذ مسح مماثل في مخيمات المحافظات الأخرى المعنية لاستكمال قاعدة البيانات، ودعم خطط العودة المنظمة، حيث وجهت اللجنة مباشرة بإعداد دراسات معمقة للمشاريع المعتمدة من اللجنة، وتوفير التمويل اللازم لهذه الدراسات.

ورحبت اللجنة بالتواصل والتعاون مع المؤسسات والجهات المانحة في إطار أولويات الدولة السورية والمبادرة.

وكانت انطلقت في الرابع من كانون الثاني الماضي أعمال ورشة العمل في وزارة المالية تحت عنوان “سوريا بدون مخيمات”، بحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده وعدد من الوزراء والمحافظين، تضمنت عرضاً من قبل المحافظين حول واقع المخيمات والاحتياجات في محافظات إدلب وحلب واللاذقية وحماة والسويداء إلى جانب مداخلات من عدد من الوزراء حول مشاركة وزاراتهم ودورها في هذا الإطار.