السورية للبريد في حمص تتخذ إجراءات لتحسين خدماتها وتخفيف الازدحام

حمص-سانا

اتخذ فرع المؤسسة السورية للبريد في حمص إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة، وتخفيف الازدحام، ومنها الدوام الإضافي اليوم السبت في صالة الفرع بالمدينة، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات.

وأوضح مدير فرع المؤسسة في حمص مالك خلف في تصريح لـ سانا أن الصالة تستقبل المراجعين اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً لإنجاز معاملاتهم المختلفة، ولا سيما صرف رواتب المتقاعدين الذين يبلغ عددهم نحو 35 ألف متقاعد، بإجمالي كتلة نقدية تصل إلى نحو 40 مليار ليرة سورية شهرياً.

وبيّن خلف أن الفرع يعمل على إعادة تشغيل المراكز البريدية المتوقفة وتوسيع نطاق الخدمات، عبر افتتاح مكتبي بريد في كل من القصير وتدمر قريباً، ما يرفع عدد المكاتب التابعة للفرع إلى 25 مكتباً بريدياً موزعة في أنحاء المحافظة.

وأشار خلف إلى أن الفرع يقدم العديد من الخدمات، منها تنفيذ الحوالات الفورية، والمعاملات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إصدار وثيقة غير عامل، لافتاً إلى التحضير لإضافة خدمة إصدار وثيقة “لا حكم عليه” خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جانبه اعتبر المتقاعد خالد حمود أن تخصيص يوم السبت لصرف رواتب المتقاعدين، يسهم في تخفيف الازدحام داخل الصالة خلال أوقات الدوام الرسمي، مثنياً على جهود العاملين في المؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة السورية للبريد لتحسين وصول خدماتها إلى المراجعين، وتخفيف الازدحام من خلال العمل أيام العطل.