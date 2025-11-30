انخفاض درجات الحرارة وهطولات مطرية في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في عموم المناطق السورية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي يستمر حتى مساء يوم غد الإثنين، يترافق بهطولات مطرية رعدية غزيرة على الساحل، ومتوسطة إلى غزيرة على وسط وشمال غرب البلاد، بينما تكون تأثيراته ضعيفة على بقية المناطق السورية.

وتتحرك الرياح بصورة متقلبة تتراوح سرعتها ما بين 15 و25 كم/ساعة وتترافق بهبات نشطة نسبياً إلى نشطة تتراوح بين 25 و35 كم/ساعة، على أن تبلغ الرياح ذروة نشاطها في المناطق الجنوبية وغرب دير الزور وشرق الرقة مع نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 45 و 55 كم/ساعة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في المحافظات: