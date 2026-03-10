سوريا تدين بشدة استهداف قنصلية الإمارات في كردستان وتؤكد ضرورة احترام سيادة العراق

دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للقصف الذي استهدف قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق، معتبرةً أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً خطيراً لحرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب القانون الدولي، ويمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي، وتقويضاً لجهود التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الثلاثاء: إن “سوريا إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإنها تشدد على ضرورة احترام سيادة جمهورية العراق وسلامة أراضيه، وضرورة تجنيب المنطقة أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار، أو تعريض المدنيين والمنشآت الدبلوماسية للخطر”، مؤكدةً “أهمية الالتزام بالقانون الدولي والتهدئة حماية لأمن المنطقة وشعوبها”.

وكانت دولة الإمارات أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، عن تعرض قنصليّتها العامة في كردستان العراق لهجوم بطائرة مسيّرة، ووقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات، وهو ما لاقى ردود فعل منددة من عدد من دول العالم.