“جسور”: تعزيز الثقة والمشاركة الوطنية عبر حوارات مجتمعية واسعة في سوريا

دمشق-سانا

بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الشأن العام، نظمت مؤسسة وحدة دعم الاستقرار Stabilization Support Unit ( SSU ) اليوم الثلاثاء، مؤتمراً ختامياً لمشروع “جسور” الذي أطلقته من 7 أشهر لتعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.

64 جلسة حوارية

المدير التنفيذي لمؤسسة وحدة دعم الاستقرار منذر السلال أكد في كلمة له أن المؤتمر يأتي تتويجاً لسلسلة طويلة من الحوارات الوطنية (64) جلسة حوارية في 7 محافظات، هي (دمشق، ريف دمشق، حماة، حمص، طرطوس، اللاذقية، وحلب)، تناولت قضايا اعتبرتها المجتمعات المحلية ذات أولوية، رغم تباين موضوعاتها، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين مكونات المجتمع وترسيخ مفاهيم المشاركة في الشأن العام.

وبين السلال أن موضوع العقد الاجتماعي تصدّر قائمة الاهتمامات، إلى جانب سيادة القانون التي شكلت مطلباً مشتركاً بين جميع المحافظات، إضافة إلى نقاشات معمّقة حول اللامركزية، والإصلاح الإداري، لافتاً إلى أن السنوات الماضية وما رافقها من ظروف استثنائية أدت إلى تباعد المجتمعات السورية عن بعضها وغياب التواصل المباشر بينها، الأمر الذي يجعل الحوار ضرورة لإعادة بناء الثقة وتعزيز الروابط بين المواطنين.

وأوضح السلال أن مشروع “جسور” جاء لفتح مساحات للحوار بين السوريين وتبادل المعرفة، وبناء جسور تواصل بين مختلف المكونات في مرحلة تتطلب تعزيز المشاركة الوطنية وتوسيع دائرة الحوار.

رؤية المجتمعات المحلية لمستقبل سوريا

في تصريح لمراسل سانا أكد مدير المنطقة الجنوبية في منظمة وحدة دعم الاستقرار حسين الشلاش، أن الجلسات الحوارية التي أقامتها المؤسسة أتاحت للمشاركين طرح آرائهم وتقديم توصياتهم حول القضايا المطروحة، تم إدراجها في أوراق عمل تعكس تطلعات المجتمعات المحلية ورؤيتها لمستقبل سوريا، سيتم تقديمها إلى الجهات المعنية كلّ حسب اختصاصه، للإفادة منها وتحويلها إلى إجراءات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عرضاً موجزاً لمسار مشروع “جسور” وأبرز مخرجاته على المستوى الوطني تلته 4 جلسات حوارية تناولت مواضيع تتعلق بـ”العقد الاجتماعي وبناء الثقة” و”الحكم المحلي واللامركزية” و”إصلاح المنظومة القانونية في سوريا” والإصلاح الإداري والشفافية، تلا كل منها منصة نقاش شارك فيها الحضور مع نخبة من المتخصصين والخبراء.

ومؤسسة وحدة دعم الاستقرار، غير حكومية تأسست عام 2016 في شمال سوريا، وتعمل في مجالات الحوكمة ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية.