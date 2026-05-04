تعافٍ متسارع لحركة الطيران في الأجواء السورية… وعودة 12 شركة دولية إلى مطاري دمشق وحلب

دمشق-سانا

تشهد الأجواء والمطارات السورية تعافياً تدريجياً ومتسارعاً في حركة العبور والرحلات الدولية، بعد فترة قصيرة من الإغلاق القسري الذي فرضته التوترات الإقليمية.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن ارتفاع كبير في عدد الطائرات العابرة خلال شهر نيسان الماضي ليصل إلى 2523 طائرة، بالتزامن مع استئناف 12 شركة طيران دولية عملياتها عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وبحسب بيان للهيئة، فقد ارتفع عدد الطائرات العابرة من 32 طائرة فقط في آذار – عقب إعلان إغلاق المجال الجوي – إلى 2523 طائرة في نيسان، في حين بلغ العدد قبل بدء التوترات الإقليمية 4267 طائرة في شباط 2026، و5244 طائرة في كانون الثاني الماضي.

وأوضح رئيس الهيئة عمر الحصري، أن المطارات والأجواء السورية تشهد عودة تدريجية لشركات الطيران، ضمن مسار تعافي قطاع الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي، وبيّن أن 12 شركة استأنفت رحلاتها من وإلى مطاري دمشق وحلب حتى بداية الشهر الجاري.

وأشار الحصري في تغريدة عبر منصة “X” إلى أن الجهود الحالية تتركز على استئناف التشغيل الجوي مع أوروبا، من خلال تنسيق مباشر مع المنظمات الدولية المعنية بسلامة الطيران لإعادة تقييم المطارات السورية، تمهيداً لعودة هذا المسار وفق معايير السلامة والامتثال الدولية.

وفي تدوينة سابقة بتاريخ الـ 29 من نيسان 2026، أكد الحصري أن المؤشرات التشغيلية تظهر تقدماً تدريجياً في استخدام الأجواء السورية مع تزايد حركة العبور، لافتاً إلى العمل على مواءمة التقييمات الدولية مع الواقع التشغيلي، وأن الموقع الجغرافي لسوريا يجعل أجواءها ممراً مهماً للحركة الجوية الدولية مع إعادة ربطها تدريجياً بشبكة الطيران العالمية.