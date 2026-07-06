مياه الحسكة: أعمال فنية وهندسية لإصلاح عطل طارئ في محطة ضخ تابعة للسد الجنوبي

الحسكة-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية في الحسكة تنفيذ أعمال فنية وهندسية مكثفة لإصلاح عطل طارئ في محطة الضخ رقم “13” التابعة لسد الحسكة الجنوبي، بهدف الحفاظ على جاهزية المنشآت المائية وضمان استمرارية عملها.

وذكرت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام، اليوم الاثنين، أن الأعمال تشمل صيانة خط تفريغ مجمع الدفع بعد رصد تسرب للمياه تحت الأرض نتيجة اهتراء في الأنبوب، إلى جانب صيانة الدارة الكهربائية والهيدروليكية الخاصة ببوابة المحطة، وإغلاق الوارد المائي من بحيرة السد وصمامات السحب والدفع لضمان تنفيذ الإصلاحات بأمان.

وأوضحت الوزارة، أنه تمت الاستعانة بفريق غوص متخصص بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للكشف على البوابة الرئيسة تحت الماء، إضافة إلى استخدام حفارة “باكر”بذراع طويلة وتركيب مضخات لسحب المياه المتسربة بما يتيح الوصول إلى موقع العطل ومعالجته.

وأكدت الوزارة استمرار الأعمال حتى إصلاح العطل بشكل كامل، في إطار جهود فنية متكاملة للحفاظ على كفاءة البنية التحتية المائية، واستدامة خدمات الضخ في الحسكة.

وكانت مديرية الموارد المائية في الحسكة أعلنت أن كمية التخزين الإجمالية في السد الجنوبي الواقع بريف محافظة ‌‏الحسكة الجنوبي نحو 329 مليون متر مكعب، نتيجة ارتفاع الوارد المائي‏ بفعل السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة خلال شهر أيار الماضي.‏