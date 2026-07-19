وفاة شخص وإصابة 36 آخرين بحوادث سير في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا‏

‎ ‎توفي شخص وأصيب 36 آخرون جراء 22 حادث سير ‏استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ‏خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية. ‌‎ ‎

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام بأن فرقه استجابت لـ ‌‏22 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالة وفاة و36 إصابة، ‏حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي ‏العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث، وتأمين أماكنها‎.‎

وجدد الدفاع المدني دعوة السائقين إلى الالتزام بتخفيف السرعة ‏والتقيد بحدودها، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح ‏وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول‎.‎





‎ ‎‎ كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 120 حريقاً، (2 منها في ‏الحقول والمحاصيل الزراعية و118 في المنازل والمحال ‏التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، ‏تم إخمادها وتبريد أماكنها، واقتصرت أضرارها على الخسائر ‏المادية‎.‎

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وشدد الدفاع المدني على الالتزام بعدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما ‏في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، ‏والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

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وتوفي أمس الأول شخصان وأصيب 19 آخرون، جراء حوادث ‏سير ‏وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات ‏السورية‎.‎



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