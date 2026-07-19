وفاة شخص وإصابة 36 آخرين بحوادث سير في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا
توفي شخص وأصيب 36 آخرون جراء 22 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام بأن فرقه استجابت لـ 22 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالة وفاة و36 إصابة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث، وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني دعوة السائقين إلى الالتزام بتخفيف السرعة والتقيد بحدودها، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 120 حريقاً، (2 منها في الحقول والمحاصيل الزراعية و118 في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد أماكنها، واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي أمس الأول شخصان وأصيب 19 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية.