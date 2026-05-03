اعتماد 8 مراكز أساسية لمكافحة الحرائق الزراعية والحراجية بدرعا

درعا-سانا

اعتمدت محافظة درعا 8 مراكز أساسية لمكافحة الحرائق الزراعية والحراجية خلال فصل الصيف، في إطار خطة استجابة متكاملة لمكافحة الحرائق حال حدوثها، على ضوء خطة مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المنطقة الجنوبية.

وأوضح مدير زراعة درعا المهندس عاهد الزعبي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن الخطة ترتكز على اعتماد 8 مراكز أساسية للمنطقة الجنوبية مجهزة بآليات الإطفاء اللازمة، تتوزع في درعا وبصرى الشام ونوى والصنمين والمزرعة والصورة والقنيطرة، تنبثق عنها 8 نقاط فرعية في سحم الجولان وطفس وخربة غزالة والحارة والشيخ مسكين وجباثا الخشب والسويسة ونبع الصخر.

ولفت الى أن الجهات المعنية من مديريات الطوارئ وإدارة الكوارث والزراعة والخدمات الفنية ومؤسسة المياه وقيادة الأمن الداخلي، حددت النقاط المتقدمة صعبة الوصول لتجهيزها بجرارات زراعية مع سكة حديدية وجرارات مقطورة بصهاريج مياه، بغية الاستجابة السريعة، وتقليل زمن الوصول لمواقع الحرائق، وتفادي امتدادها إلى المحاصيل الزراعية المجاورة.

وأكد الزعبي، ضرورة الإبلاغ الفوري عن الحرائق حال نشوبها في أي مكان لقسم العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، والتي تقوم بدورها بتبليغ مديرية الزراعة بنوع المحصول والمساحة والسبب، على أن يتولى مديرو المناطق تنظيم الضبوط اللازمة.

رئيسة دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا المهندسة وسام الشحادات شددت في تصريح مماثل، على الدور الملقى على عاتق الوحدات الإدارية في مجال تجهيز الآليات المتوفرة وصهاريج المياه، ودور اتحاد الفلاحين لجهة توجيه الفلاحين لفلاحة، وفتح خطوط نار أو صد احتياطي بجانب الطرقات وبين الحقول الزراعية للحيلولة دون امتداد الحرائق للحقول المجاورة.

وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح المروي في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي 10584 هكتاراً، وبالقمح البعل 78059 هكتاراً، وبمحصول الشعير 35721 هكتاراً.