الحصري يتفقد سير أعمال إنشاء الصالة الثانية في مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

تفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري اليوم الأحد، سير أعمال إنشاء الصالة الثانية في مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار.

وبينت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أنه تم الوقوف خلال الجولة على نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ الجارية، إضافة إلى مناقشة الجداول الزمنية المحددة لاستكمال الأعمال وفق المعايير الفنية المعتمدة، مشيرةً إلى أن أعمال الإنشاء والتأهيل الحالية تندرج ضمن الاتفاقية الاستراتيجية الموقّعة مع مجموعة من الشركات الدولية بقيادة شركة UCC، والتي تهدف إلى تطوير وتوسعة مطار دمشق الدولي وفق أحدث المعايير العالمية.

ورافق الحصري في جولته كلٌّ من المعاونين عبد الباري الصاج وسامح عرابي، وعدد من مديري الإدارات.

ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري في الـ 24 من شهر كانون الأول من العام الماضي، العقود النهائية الخاصة بالاستثمار في تطوير وتوسعة وتشغيل مطار دمشق الدولي، مع مجموعة شركات دولية بقيادة شركة أورباكون القابضة، وبمشاركة شركتي جنكيز للإنشاءات وكاليون التركيتين وشركة أسيتس للاستثمارات الأمريكية، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، وذلك في فندق فور سيزونز بدمشق.