الطقس بين الصحو والغائم وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في عموم سوريا

دمشق-سانا
يتراجع تأثير المنخفض الجوي وتميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم الجمعة، وتصبح حول معدلاتها السنوية أو أدنى بقليل في أغلب المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لزخات متفرقة من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى، فيما يكون ليلاً مائلاً للبرودة وخاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب بالمناطق الوسطى.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية، ويكون البحر متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج ليلاً.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|13/27
|ريف دمشق-القلمون
|7/18
|القنيطرة
|9/23
|درعا
|13/26
|السويداء
|8/23
|حمص
|13/24
|حماة
|13/26
|اللاذقية
|19/21
|طرطوس
|19/25
|حلب
|11/26
|إدلب
|12/23
|دير الزور
|13/31
|الرقة
|12/28
|الحسكة
|15/26