الطقس بين الصحو والغائم وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في عموم سوريا

دمشق-سانا‏

يتراجع تأثير المنخفض الجوي وتميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم الجمعة، وتصبح حول ‏معدلاتها السنوية أو أدنى بقليل في أغلب المناطق السورية.‏
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً ‏بشكل عام، مع بقاء فرصة لزخات متفرقة من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة ‏الوسطى، فيما يكون ليلاً مائلاً للبرودة وخاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ‏الضباب بالمناطق الوسطى.‏
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها ‌‏50 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية، ويكون البحر ‏متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج ليلاً.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏

دمشق13/27‏
ريف دمشق-القلمون7/18‏
القنيطرة9/23‏
درعا13/26‏
السويداء8/23‏
حمص13/24‏
حماة13/26‏
اللاذقية19/21‏
طرطوس19/25‏
حلب11/26‏
إدلب12/23‏
دير الزور13/31‏
الرقة12/28‏
الحسكة15/26‏
