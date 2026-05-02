منها تسهيل دخول 5 آلاف صحفي.. المصطفى يستعرض حصيلة أعمال إدارة الإعلام الخارجي خلال عام

دمشق-سانا

استعرض وزير الإعلام حمزة المصطفى أبرز الأعمال التي أنجزتها الوزارة على صعيد الانفتاح على الإعلام الدولي، وتعزيز حضور سوريا خارجيا.

وجاء ذلك، خلال اجتماعه مع العاملين في إدارة الإعلام الخارجي، ضمن سياق المتابعة التوجيهية لعمل الإدارات المركزية في وزارة الإعلام.

وقال الوزير المصطفى في تدوينة على منصة “إكس”: أجرينا في إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام اجتماعاً تقييمياً لعملنا ووضع مستهدفات العام القادم، وأثمّن عالياً ما أُنجز وما هو قيد الإنجاز”.

وأوضح أن فريق العمل في إدارة الإعلام الخارجي حقق خطوات نوعية، أبرزها:

تنظيم وتسهيل دخول الصحفيين الأجانب إلى سوريا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمنافذ الحدودية، ما أتاح دخول أكثر من خمسة آلاف صحفي أجنبي منذ التحرير.

اعتماد سياسة انفتاح وتفاعل إيجابي مع الصحفيين والباحثين والمؤسسات، عبر تقديم المعلومة ومتابعة ما يُكتب، بما انعكس تحسناً في طبيعة التغطية.

التواصل مع الشخصيات السورية الفاعلة حول العالم عبر برنامج “سهم”، وبناء جسور ثقة وتعزيز حضور سردية الدولة.

تقييم مؤتمر الباحثين الغربيين الذي عقدته الوزارة، والتحضير لنسخة أوسع تضم باحثين سوريين في الداخل وأكاديميين من الجامعات الغربية.

توسيع الحضور الإعلامي السوري في المنصات الدولية عبر باحثين وخبراء من داخل الوزارة وخارجها لضمان حضور الرواية الحكومية بموضوعية.

متابعة برنامج التدريب الذي استقطب طلاب الجامعات السورية الناطقين بالإنكليزية، والاستفادة من طاقاتهم في تعزيز الحضور السوري خارجياً على مستوى الشباب.

إطلاق مكتب متخصص لمتابعة شؤون الجاليات إعلامياً والاهتمام بتجارب النجاح الكبيرة والاستثنائية.

وأشار وزير الإعلام خلال الاجتماع، أن العام الماضي شكّل مرحلة تأسيسية للإعلام الخارجي، وأن التركيز خلال العام الجاري سينصب على تعزيز حضور الوزارة خارجياً، واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحقيق نتائج ملموسة، مشدداً على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية بشكل يمكِّن إدارة الإعلام الخارجي من أداء دورها المحوري.

وفي هذا السياق، ذكر أنه يجري التحضير حالياً لإطلاق مشروع “السمة الوطنية” لتعزيز الصورة الذهنية عن سوريا، بالاستفادة من التقدم المحقق في سُلَّم حرية الصحافة والتغير في الصورة الذهنية عن سوريا دولياً.

وكانت سوريا حققت إنجازاً مهماً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، قبل يومين، إذ سجلت ارتقاءً تاريخياً بتقدمها 36 نقطة، بوصولها إلى المرتبة 141 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 177 عام 2025، و179 عام 2024.