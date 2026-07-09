أجواء صيفية والحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الشرقية والساحلية والجزيرة تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس، نهار اليوم الخميس، يكون صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق أجزاء من المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية والجنوبية الشرقية، ولا سيما خلال ساعات بعد الظهر والمساء.
وليلاً يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام مع نسبة رطوبة مرتفعة، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من منطقة القلمون الشرقي والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، ولا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية والشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق
|17/34
|ريف دمشق-القلمون
|13/27
|القنيطرة
|14/27
|درعا
|20/31
|السويداء
|16/27
|حمص
|19/32
|حماة
|20/35
|اللاذقية
|26/30
|طرطوس
|23/30
|حلب
|23/35
|إدلب
|23/30
|دير الزور
|26/42
|الرقة
|24/39
|الحسكة
|26/41