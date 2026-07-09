أجواء صيفية والحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق

٢٠٢٦٠٧٠٥ ١٨٣١٠٢ أجواء صيفية والحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق

دمشق-سانا ‏

تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الشرقية والساحلية والجزيرة ‏تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل.‏

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس، نهار اليوم الخميس،‏ يكون ‏صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع ‏بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق أجزاء من المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية والجنوبية الشرقية، ولا سيما خلال ساعات بعد الظهر والمساء.‏

وليلاً يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام مع نسبة رطوبة مرتفعة، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من منطقة القلمون الشرقي ‏والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، ولا سيما في المناطق الوسطى ‏والجنوبية والشمالية الغربية والشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: ‏

دمشق17/34‏
ريف دمشق-القلمون13/27‏
القنيطرة14/27‏
درعا20/31‏
السويداء 16/27‏
حمص 19/32‏
حماة 20/35‏
اللاذقية26/30‏
طرطوس 23/30‏
حلب 23/35‏
إدلب 23/30‏
دير الزور 26/42‏
الرقة24/39‏
الحسكة 26/41‏
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