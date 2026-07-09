أجواء صيفية والحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق

دمشق-سانا ‏

تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الشرقية والساحلية والجزيرة ‏تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل.‏

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس، نهار اليوم الخميس،‏ يكون ‏صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع ‏بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق أجزاء من المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية والجنوبية الشرقية، ولا سيما خلال ساعات بعد الظهر والمساء.‏

وليلاً يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام مع نسبة رطوبة مرتفعة، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من منطقة القلمون الشرقي ‏والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، ولا سيما في المناطق الوسطى ‏والجنوبية والشمالية الغربية والشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: ‏