تحذير من استمرار هبات الرياح القوية يوم غد الثلاثاء‎

‎دمشق-سانا‏

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث السورية المواطنين إلى أخذ الحيطة ‏والحذر من استمرار هبات الرياح القوية يوم غد الثلاثاء ‏وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية‎.‎

وأوضحت الدائرة في بيان لها اليوم الإثنين أن سرعة ‏الهبات ستتراوح ما بين 65 و80 كم/سا على المناطق ‏الوسطى والجنوبية والبادية، وستكون بين 50 و 65 ‏كم/سا في بقية المناطق‎.‎

وأشارت الدائرة إلى أن هذه الهبات ستؤدي لإثارة الأتربة ‏والغبار لتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرة قليلاً إلى ‏سديمية على المناطق الجنوبية والوسطى ومغبرة على ‏المناطق الشرقية والجزيرة مع فرص تشكل عواصف ‏غبارية كثيفة على تلك المناطق‎.‎

وجددت الدائرة التأكيد على تثبيت منظومات الطاقة ‏الشمسية وتثبيت الأشياء القابلة للتساقط بفعل سرعات ‏الرياح، وكذلك الخيام والابتعاد عن الأبنية والجدران ‏المتصدعة وتجنب الوقوف قرب الأشجار المنفردة ‏وأبراج الكهرباء، والامتناع عن العمل في المناطق ‏المرتفعة وقرب المنحدرات لتجنب حوادث السقوط.

وشددت على الامتناع عن إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والمحاصيل الزراعية وقرب الخيم، وعدم رمي ‏أعقاب السجائر المشتعلة والتأكد من إطفائها بشكل جيد، ‏والتأكد من توافر الأدوية الموصوفة طبياً لمرضى الربو، و‏العناية بالأطفال وكبار السن وعدم السماح لهم بالبقاء في ‏الأماكن المفتوحة أثناء الأجواء المغبرة‎.‎

ونبهت إلى ضرورة وضع الكمامة عند الخروج من ‏المنزل، وإغلاق النوافذ والأبواب في المناطق التي تشهد ‏أجواء سديمية مغبرة، والقيادة بحذر وتخفيف السرعة على ‏الطرقات بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية، وطلب ‏المساعدة والتوجه إلى أقرب نقطة طبية في حال حدوث ‏نوبات سعال شديد وضيق في التنفس‎.‎

وتشهد سوريا خلال فصل الربيع تقلبات جوية متكررة ‏تترافق أحياناً مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة ‏والغبار، ولا سيما في المناطق الشرقية والجنوبية ‏والبادية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ‏وارتفاع مخاطر الحوادث المرورية والمشكلات الصحية، ‏وخاصة لدى مرضى الجهاز التنفسي‎. ‎