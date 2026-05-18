تحذير من استمرار هبات الرياح القوية يوم غد الثلاثاء‎

دمشق-سانا
دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هبات الرياح القوية يوم غد الثلاثاء وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية.
وأوضحت الدائرة في بيان لها اليوم الإثنين أن سرعة الهبات ستتراوح ما بين 65 و80 كم/سا على المناطق الوسطى والجنوبية والبادية، وستكون بين 50 و 65 كم/سا في بقية المناطق.
وأشارت الدائرة إلى أن هذه الهبات ستؤدي لإثارة الأتربة والغبار لتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرة قليلاً إلى سديمية على المناطق الجنوبية والوسطى ومغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة مع فرص تشكل عواصف غبارية كثيفة على تلك المناطق.
وجددت الدائرة التأكيد على تثبيت منظومات الطاقة الشمسية وتثبيت الأشياء القابلة للتساقط بفعل سرعات الرياح، وكذلك الخيام والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة وتجنب الوقوف قرب الأشجار المنفردة وأبراج الكهرباء، والامتناع عن العمل في المناطق المرتفعة وقرب المنحدرات لتجنب حوادث السقوط.
وشددت على الامتناع عن إشعال النيران في المناطق الحراجية والمحاصيل الزراعية وقرب الخيم، وعدم رمي أعقاب السجائر المشتعلة والتأكد من إطفائها بشكل جيد، والتأكد من توافر الأدوية الموصوفة طبياً لمرضى الربو، والعناية بالأطفال وكبار السن وعدم السماح لهم بالبقاء في الأماكن المفتوحة أثناء الأجواء المغبرة.
ونبهت إلى ضرورة وضع الكمامة عند الخروج من المنزل، وإغلاق النوافذ والأبواب في المناطق التي تشهد أجواء سديمية مغبرة، والقيادة بحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية، وطلب المساعدة والتوجه إلى أقرب نقطة طبية في حال حدوث نوبات سعال شديد وضيق في التنفس.
وتشهد سوريا خلال فصل الربيع تقلبات جوية متكررة تترافق أحياناً مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، ولا سيما في المناطق الشرقية والجنوبية والبادية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية وارتفاع مخاطر الحوادث المرورية والمشكلات الصحية، وخاصة لدى مرضى الجهاز التنفسي.