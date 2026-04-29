التنمية الإدارية تختتم دورة صياغة المراسلات الحكومية لرفع كفاءة اتخاذ القرار

دمشق-سانا

اختتمت وزارة التنمية الإدارية، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية حول “جدارات كتابة المراسلات والتقارير الحكومية”، بمشاركة كوادر من الجهات العامة، بهدف رفع الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءة الإدارية، وذلك في مبنى إدارة التطوير والإنتاجية بدمشق.

وأوضح المدرب إياد الصالح، في تصريح لـ سانا، أنّ التقارير الحكومية تمثل أداة أساسية في دعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن إعداد التقارير يرتكز على خطوات منهجية تبدأ بجمع البيانات والمعلومات من المصادر الداخلية الورقية والإلكترونية المتوافرة لدى المديريات والأقسام، والمصادر الخارجية من الجهات الحكومية والدولية ذات الصلة، فضلاً عن المصادر الميدانية.

أهمية التقارير الحكومية وأدوات تحليلها

الصالح أكد أن إتقان إعداد التقارير يُعدّ من أبرز المهارات الإدارية في القطاع العام، ويقوم على عرض منظم للحقائق والمعلومات والبيانات المرتبطة بموضوع محدد، إضافة إلى دوره في توثيق المنجزات والتحديات وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، لافتاً إلى أهمية توظيف أدوات تحليلية حديثة، وفي مقدمتها تحليل (SWOT)، لما يتيحه من تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، بما يدعم جودة التقارير ومخرجاتها.

بدوره، أشار المتدرب عمرو النفاخ من وزارة الثقافة إلى أن مشاركته في الدورة تسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية لموظفي الدولة، وتساعد في تصحيح المسار الإداري الخاص بالمراسلات الحكومية، وتحسين الأداء في كتابة وصياغة التقارير، إضافةً إلى اكتساب فكرة عامة حول أسلوب الصياغة والجمع بين الجانب الفني والعلمي في الكتابة.

وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز المهارات الإدارية وتطوير أدوات إعداد التقارير بما يواكب متطلبات العمل الحكومي الحديث ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.