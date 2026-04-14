إدارة منطقة سمعان الشمالية بريف حلب تطلق اللجان الصلحية لدعم السلم الأهلي

حلب-سانا

أقامت إدارة منطقة سمعان الشمالية التابعة لمحافظة حلب، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً في مدينة كفر حمرة، لإطلاق اللجان الصلحية في منطقة سمعان الشمالية، بالتعاون مع مركزية صلح محافظة حلب، في إطار تنظيم الجهود الرامية إلى تسهيل حل القضايا المجتمعية، وتعزيز السلم الأهلي.

وأوضح رئيس مركزية الصلح في محافظة حلب عبد القادر فلاس في تصريح لمراسل سانا، أن إطلاق اللجان الصلحية يشمل كامل مديرية جبل سمعان، ومهمتها العمل على رأب الصدع في المجتمع، وتعزيز قيم المحبة والتعاون عبر حلول توافقية ترضي مختلف الأطراف، والحد من النزاعات بعيداً عن المحاكم.

بدوره، لفت رئيس مكتب الصلح في سمعان الشمالية عبدو عبد الكريم، إلى أن المؤتمر شهد إطلاق أكثر من 15 لجنة صلحية تم تشكيلها في نحو 60 قرية، مبيناً أن هذه اللجان تتدخل بشكل مباشر لاحتواء الخلافات فور وقوعها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يمنع تفاقمها.

عضو لجان الصلح في مدينة حريتان محمد يحيى نعناع، أشار إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية، لكونها تدعم عمل المؤسسات الرسمية، وتُسهم في حل العديد من القضايا ودياً بعيداً عن الإجراءات القضائية.

وبيّن مسؤول العلاقات العامة في منطقة سمعان الشمالية خالد الجغل، أن لجان الصلح تمثل حلقة وصل بين الإدارة والمجتمع، وتؤدي دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار من خلال معالجة النزاعات الفردية قبل اتساعها، مؤكداً أنها تُعد داعماً أساسياً لعمل القضاء عبر تخفيف الأعباء عنه، وتحقيق العدالة المجتمعية.

ويُشكل إطلاق اللجان الصلحية في سمعان الشمالية خطوة متقدمة نحو تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة وتنمية بيئتها الاجتماعية.