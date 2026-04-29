وزارة الخارجية: لا صحة لوجود أي إجراءات أو تعديلات على دخول الوافدين إلى سوريا

دمشق-سانا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه لا يوجد أي تغيير على الإجراءات المعتمدة في دخول سوريا، المستندة إلى القرار رقم 128 الصادر بتاريخ 1/7/2025.

وأوضحت إدارة الإعلام في الوزارة لـ سانا أنه لا صحة للشائعات المتداولة حول وجود أي إجراءات أو تعديلات على سمات الدخول إلى سوريا بشكل عام وخاصة دول المغرب العربي.

وأضافت: إن الإجراءات المعتمدة في دخول سوريا لا تزال سارية المفعول وفق القرار رقم 128 الصادر بتاريخ 1/7/2025 دون أي تغيير.

وانتشرت خلال اليومين الماضيين أخبار وإشاعات على مواقع التواصل تزعم فرض الحكومة السورية إجراءات جديدة على دخول الوافدين إلى البلاد، وخاصة من دول المغرب العربي، منها وجود كفيل، لكن مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد عثمان هلال، نفى في وقت سابق لـ سانا تلك الأخبار، مبيناً أنها عارية تماماً عن الصحة ومجرد شائعات تضليلية.